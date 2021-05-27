Под Волгоградом полиция застукала сельчанина за сбором дикой конопли





Уголовное наказание грозит 44-летнему жителю хутора Закутский Среднеахтубинского района за хранение дикорастущей марихуаны. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области, накануне мужчина был задержан с поличным во время прогулки по конопляному полю.





Задержанный признался, что собирал растения для последующего личного употребления. До момента поимки он успел нарвать более 260 грамм свежих листьев, содержащих запрещенные вещества.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.