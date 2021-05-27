Пожилой велосипедист попал под колеса автомобиля в Волгограде (ВИДЕО)











В Ворошиловском районе Волгограда велосипедист попал в больницу после ДТП. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, инцидент произошел сегодня около полудня в Ворошиловский районе.

По предварительной информации, 78-летний мужчина двигался на велосипеде "Кама" по ул. Иркутской в сторону Волги и на пересечении с ул. Рабоче-Крестьянской проехал на запрещающий сигнал светофора прямо на автомобиль «Лада Веста» под управлением 20-летнего водителя. Пожилой велосипедист получил травмы.

Видео пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области.