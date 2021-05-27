Экономика

«Наша игра»: ŠKODA 29 лет выступает генеральным спонсором ЧМ по хоккею

Экономика 27.05.2021 13:08 Новости компаний
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27.05.2021 13:08 Новости компаний


В ŠKODA уверены, что Россию и Чехию связывает как минимум два обстоятельства: любовь к марке ŠKODA и к хоккею. Для жителей обеих стран хоккей — это больше, чем командная игра, ведь это ещё и страсть к победе, а также настоящий драйв. Для ŠKODA хоккей — самый главный вид спорта. Поэтому компания выступает генеральным спонсором чемпионата мира по хоккею уже 29 лет.
У любви к хоккею нет границ
На трибунах, в дороге или дома — нас объединяет нечто большее, чем спорт. Вместе мы болеем за любимую команду, по-настоящему радуемся и поддерживаем друг друга. И эту любовь к хоккею компания воплотила в серии ŠKODA HOCKEY EDITION.
Когда команда ŠKODA HOCKEY EDITION «выходит на лёд» — в победе можно не сомневаться! Впечатляющий ŠKODA KODIAQ с полностью светодиодными фарами ни за что не упустит «противника» из виду. Динамичный ŠKODA RAPID в новой экипировке и с кожаным мультирулём поможет вовремя перехватить инициативу и удерживать её благодаря системе климат-контроля Climatronic. И совсем недавно к команде HOCKEY EDITION присоединились новые игроки: долгожданный ŠKODA KAROQ и абсолютно новая ŠKODA OCTAVIA.
Чемпионат мира по хоккею 2021
Чемпионат мира по хоккею в 2021 году проходит с 21 мая по 6 июня в Риге — столице Латвии. Матчи турнира принимают стадион «Арена Рига» и Олимпийский спортивный центр. Это уже 29-е мировое первенство, партнёром которого выступает ŠKODA. Статус генерального спонсора чемпионата мира по хоккею IIHF марка получила в 1993 году. Это самое длительное сотрудничество в истории спортивных дисциплин, вошедшее в Книгу рекордов Гиннесса.
Вместе поддержим нашу сборную со ŠKODA Hockey Edition. Успейте познакомиться со специальной версией в дилерском центре Волга-Раст-Октава с выгодой до 73 400 рублей*. При покупке до 31 мая в подарок зимние шины или сигнализация с автозапуском!**
Записаться на тест-драйв можно у официального дилера ŠKODA компании «Волга-Раст-Октава» по тел: +7 (8442) 55 23 55 или на сайте.

*Выгода рассчитана в сравнении со стоимостью опций, включенных в пакет Hockey Edition для модели ŠKODA KODIAQ, при приобретении данных опций по отдельности. Количество автомобилей ограничено. Срок действия акции до 31.05.2021г. Подробности по телефону +7(8442)55-23-55.
**При приобретении нового автомобиля ŠKODA KODIAQ (кроме комплектации Active) у официального дилера Волга-Раст-Октава до 31 мая 2021г. в стоимость автомобиля входит комплект зимних шин или сигнализация с автозапуском. Выбор марки шин, сигнализации дилер оставляет за собой. Предложение ограничено. Подробности по телефону +7(8442)55-23-55. При приобретении нового автомобиля ŠKODA KAROQ (кроме комплектации Active) у официального дилера Волга-Раст-Октава до 31 мая 2021г. в стоимость автомобиля входит комплект зимних шин или сигнализация с автозапуском. Выбор марки шин, сигнализации дилер оставляет за собой. Предложение ограничено. Подробности по телефону +7(8442)55-23-55. При приобретении нового автомобиля ŠKODA OCTAVIA (кроме комплектации Active Plus) у официального дилера Волга-Раст-Октава до 31 мая 2021г. в стоимость автомобиля входит комплект зимних шин или сигнализация с автозапуском. Выбор марки шин, сигнализации дилер оставляет за собой. Предложение ограничено. Подробности по телефону +7(8442)55-23-55.

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