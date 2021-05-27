Губернатор Волгоградской области озадачил металлургов вопросом о ценах на сталь

Экономика 27.05.2021 12:24
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27.05.2021 12:24
Сегодня в городе Волжском Волгоградской области стартовал 18-й металлургический саммит «Русская сталь: стратегия роста». На открытии мероприятия к участникам-представителям крупнейших металлургических компаний России обратился губернатор Андрей Бочаров, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу областной администрации.
Перед тем, как выступить с докладом, глава региона адресовал металлургам вопрос о растущих ценах на сталь. «Это играет важнейшую роль в развитии нашей страны. И пользуясь случаем, я хочу спросить руководителей компаний, тех, кто будет выступать в том числе: когда аппетиты металлургов будут соизмеримы нашим возможностям? — сказал Андрей Бочаров. — Возможностям регионов по реализации проектов социально-экономического развития. Когда остановится серьезный рост цен на продукцию? Все это влияет на конкретного потребителя – люди платят своим рублем. Когда мы сможем сказать людям, что рост цен, обозначенный в последний период, будет понятен? Я думаю, что это один из главных вопросов сегодняшнего дня. Именно поэтому я обращаюсь к министерству и представителям компаний».
Актуальность этой темы на саммите подтвердил статс-секретарь - заместитель министра промышленности РФ Виктор Евтухов. «Очень многих сегодня волнует этот вопрос. Говорить, что это все из-за мировых цен, не получится, — подчеркнул Евтухов. — И я очень хочу, чтобы сегодняшняя площадка послужила для выработки предложений и соответствующих решений».
Металлургический саммит «Русская сталь: стратегия роста» проходит ежегодно и является главной дискуссионной площадкой отрасли. В нем принимают участие российские и зарубежные компании, ведущие свою деятельность в сфере черной металлургии.
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