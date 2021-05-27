Экономика

Салют, переведи миллион!

Экономика 27.05.2021 10:01 Новости компаний
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27.05.2021 10:01 Новости компаний


Клиенты Сбера значительно увеличили сумму переводов, которые они совершают голосом с помощью виртуальных ассистентов семейства Салют. Так, зафиксировано уже несколько голосовых переводов на максимально возможную сумму – 1 миллион рублей. Это говорит о том, что переводы голосом стали привычными для пользователей и больше не вызывают опасений. Когда возможность переводить деньги голосом только появилась, клиенты предпочитали переводить совсем небольшие суммы – в пределах 100 -150 рублей. 
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка, сейчас средняя сумма перевода голосом составляет 1500 рублей, а всего с октября 2020 года, когда навык «Перевод клиенту Сбербанка» голосом только появился, пользователи совершили 2,5 млн переводов на общую сумму более 4 млрд рублей.Самый быстрый перевод занял всего три секунды.
Количество голосовых переводов клиентов Сбербанка растёт из месяца в месяц. Так, только в апреле было переведено 1,8 млрд рублей — это в четыре с лишним раза больше, чем в марте. Увеличивается и число активных пользователей инновационного сервиса — в апреле это 1,3 млн человек, что почти в 2 раза больше чем в марте.
Также в октябре Сбер запустил голосовой навык «Оплата сотового телефона».С тех пор клиенты банка совершили 0,5 млн платежей на 109 млн рублей (из них в апреле — 37 млн рублей, в два раза больше, чем в марте). 
Леонид Шныр, директор дивизиона «Платежи и переводы» Сбербанка:
«Голосовые переводы уже стали обычной практикой, ведь в целом ряде ситуаций они удобнее и быстрее. Видя хороший отклик от клиентов, мы интенсивно развиваем это направление. В первом квартале этого года Сбер внедрил новый навык «Перевод между своими счетами», и с его помощью совершено уже 46 тысяч переводов. А до конца года голосом можно будет переводить деньги клиентам других банков-партнёров и в страны СНГ по номеру телефона, а также оплачивать штрафы ГИБДД и коммунальные услуги».
Напомним, что голосовые команды клиентов Сбера на перевод средств исполняют ассистенты Салют —первое в мире семейство виртуальных ассистентов с разными характерами, привычками и манерой общения. Каждый пользователь получает возможность выбрать близкого по духу персонажа. Помощники могут не только переводить деньги или оплачивать мобильную связь, но и поддержать разговор, найти ответы на вопросы, заказать еду, записать к врачу или в салон красоты. Они доступны как на мобильных устройствах пользователей на платформах iOS и Android в приложениях СберБанк Онлайн и СберСалют, так и в ряде смарт-устройств под брендом Sberи не только. Семейство ассистентов разработано командой SberDevices, которая занимается разработкой решений на основе искусственного интеллекта, в том числе проектированием умных устройств.

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