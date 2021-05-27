Происшествия

В Волгоградской области в ДТП погиб ставрополец, двое в больнице

Происшествия 27.05.2021 09:48
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27.05.2021 09:48


25-летний житель Ставропольского края погиб в ДТП в Светлоярском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, трагедия произошла около половины пятого утра. «Лада Гранта» под управлением молодого человека двигалась по автодороге «Волгоград - Элиста» со стороны столицы Калмыкии. Однако на 48 км. водитель  не справился с управлением и легковушка улетела  в кювет. Водитель  скончался на месте, пассажиры в возрасте 29-и и 37-и лет с травмами госпитализированы в медицинское учреждение.
Фото пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области. 

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