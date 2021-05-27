Общество

"Здоровый сон - мечта": в Волгоградской области люди не могут ужиться с асфальтобетонным соседом

Общество 27.05.2021 19:18
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27.05.2021 19:18




Нескончаемый шум, загрязненный воздух и разбитая дорога  - с такими проблемами столкнулись жители улиц Феоктистова, Леонова, Крупской и Шевченко города Петров Вал в Камышинском районе, живущие по соседству с асфальтобетонным заводом. Как сообщила ИА «Высота 102» Светлана Шипилова, уже на протяжении нескольких лет она совместно с инициативной группой пишет письма-жалобы во все инстанции Волгоградской области с просьбой провести внеплановую проверку завода с целью выявления нарушений и привлечения предприятия  к административной ответственности. По словам жителей Петрова Вала, промышленный объект поставили в 2016 году. Изначально он должен был быть мобильным, но позже его переквалифицировали в стационарный. Пять лет завод работает с 07:00 утра до 19:00 вечера без выходных. После неоднократных жалоб комиссия Роспотребнадзора Камышинского района все же приехала, чтобы замерить расстояние от промышленного объекта до жилой зоны и уровень шума.
«Комиссия сделала замеры, но дальше дело не сдвинулось. Мы и без того знаем, что здесь расстояние менее 100 метров. А это прямое нарушение СанПина. Каждый день замеряем уровень шума. С раннего утра уже шкалит 90 децибел и показывает, что шум может быть вредным для здоровья. А в воздухе летают частицы с производства. Дышать уже невмоготу. Здоровый сон и свежий воздух - мечта», - рассказывает Светлана Шипилова. 
Пункт 7.1.4. СанПин 2.2.1/2.1.1.200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», который упоминает Светлана, гласит, что объекты строительной промышленности класса II должна находиться за 500 метров от жилых объектов. 

Кроме самих жителей близлежащих к заводу улиц, страдает дорожное покрытие, через которое каждый день проезжают тяжеловесные грузовики с готовым асфальтом. 
Светлана Шипилова обеспокоена и состоянием экологии в их городе. На асфальтобетонном заводе осуществляется промышленное производство легковоспламеняющихся веществ - таких как, битум, гудрон и другие. Неорганическая пыль, появляющаяся от грузовых автомобилей и фронтальных погрузчиков, выбрасывается в атмосферу. Жителей Петрова Вала мучают приступы кашля и удушья. 
В межрегиональном управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Астраханской и Волгоградской областям пояснили, что «выбросы, возникающие при работе автомобильного транспорта, в частности,  диоксид азота, оксид углерода, углеводород нефти, взвешенные частицы пыли не превышают предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе  населенных мест по максимально разовой концентрации». 
В ответном письме Нижне-Волжское управление Роспотребнадзора уведомило жителей города, что представленные сведения  о нарушениях не содержат фактов, указывающих на возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан. 
Сейчас жители города Петров Вал направили новое обращение в городскую администрацию.

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