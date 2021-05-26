Экономика

ВТБ снижает ставки по ипотеке с господдержкой на первый год

Экономика 26.05.2021 15:36 Новости компаний
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26.05.2021 15:36 Новости компаний


С 26 мая ВТБ улучшает условия по ипотеке с господдержкой, вводя дополнительную опцию со сниженной ставкой. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, клиентам предлагается выбрать льготный период – полгода или год, в течение которого ставка будет снижена до 4,3% или 5,3% соответственно. После указанного срока заемщик продолжить обслуживать свой кредит по стандартной для госпрограммы ставке в 6,5%.
Клиенты ВТБ могут заранее определить срок, в рамках которого будет снижена ставка по кредиту: до 4,3% на полгода или до 5,3% на год после оформления сделки. По его окончании ставка вернется к стандартным значениям, указанным в постановлении правительства – 6,5%. Остальные условия также соответствуют параметрам госпрограммы: первоначальный взнос – от 15%, срок кредита – до 30 лет, сумма – до 12 млн рублей для Москвы и области, Санкт-Петербурга и области, для других регионов – до 6 млн рублей.
«Сниженная ставка первые полгода или год обслуживания ипотеки будет особенно выгодна клиентам, которые планируют погасить кредит досрочно или хотят снизить  финансовую нагрузку на время повышенных расходов – текущего ремонта, переезда или аренды квартиры. ВТБ стремится разрабатывать максимально доступные условия для граждан нашей страны, делая процесс покупки нового жилья все более понятным и удобным», - комментирует Михаил Сероштан, вице-президент, начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ.
Ранее в мае ВТБ снизил ставки по ипотеке с господдержкой для заемщиков с высоким первым взносом и пользователей электронных сервисов Группы ВТБ. Для заемщиков с первоначальным взносом от 20% ставка установлена на уровне 5,6% годовых при выборе сервиса «Экспресс-проект» (планировочное решение для ремонта и обустройства) или при сумме кредита от 8 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и области (5 млн в других регионах) и 5,7% для остальных случаев. Для заемщиков с меньшим первоначальным взносом ставка составляет 5,8 и 5,9% соответственно.
ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования в России. По итогам четырех месяцев этого года банк нарастил выдачу ипотеки на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Объем продаж вырос до 314 млрд рублей. За время работы по программе ипотеки с господдержкой ВТБ выдал более 91 тыс. кредитов на 300 млрд рублей. В рамках стратегии по цифровизации в 2020 г. ВТБ первым в России провел полностью дистанционные сделки по ипотеке, по итогам 2021 г. банк планирует оформлять уже каждую шестую ипотеку без визита клиента.

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