Кроссовер ŠKODA KAROQ: главные преимущества автомобиля

Обзор компакт-кроссовера ŠKODA KAROQ: динамика, электроника и безопасность, комфорт. Разберемся более подробно…

Компактный кроссовер ŠKODA KAROQ, после того как его начали выпускать в России в 2020 году, отечественный автолюбитель оценил быстро и полюбил надолго. Автомобиль почти не уступает по техническим кондициям флагманскому внедорожнику KODIAQ, однако лучше адаптирован к российским условиям эксплуатации и значительно дешевле! В 2020 году, несмотря на спад отечественного авторынка, россияне купили более 32 тысяч автомобилей, а машина получила полноприводную версию и уверенно вошла в российский ТОП-10 SUV[1] .

ЗА ЧТО ВЫБИРАЮТ ŠKODA KAROQ?

Эргономика пространства

Над оригинальной конструкцией компакт-кроссовера KAROQ чехи потрудились основательно: базовая мобильная платформа MQB[2], созданная в сотрудничестве с немцами, обеспечила машине достаточно места для мощной силовой установки, просторного салона и объемного багажника. В сравнении с предыдущим кроссовером ŠKODA YETI , новый кроссовер ŠKODA KAROQ стал длиннее на 160 мм (4382 мм) и шире на 35 (1841 мм), имеет солидную колесную базу (2638 мм), «прижатый» к земле аэродинамичный кузов (высота 1605 мм) и достаточный для российского бездорожья дорожный просвет – 160 мм.

Конструктивно кузов KAROQ максимально гармоничен, лаконичен, хорошо сбалансирован и активно поддерживает динамические кондиции кроссовера – машина скоростная, мягкая, маневренна, хорошо держит дорогу, не застревает на тесных городских улицах и способна выбираться из глубоких ям без особых усилий.

В салоне достаточно места для водителя и пассажиров – в том числе, в заднем ряду, где свободно помещаются люди с ростом до 190 см. Багажное отделение – 500 литров, а без задних сидений объем увеличивается почти в три раза. В премиальных комплектациях предлагается полностью светодиодная оптика.





Впечатляющая динамика

В российских комплектациях ŠKODA KAROQ пока устанавливается образцовая и оптимальная по характеристикам комбинация турбированных движков 1.4 TSI[3] (150 л.с.) + 8 АКПП (AISIN AQ300)[4] и 1.6 MPI[5] (110 л.с.) + МКПП5 для переднеприводных модификаций и 1.4TSI[3] (150 л.с.) + 6DSG (DQ250 4х4)[6]. Моторы нешумные и маловибрирующие, экологичные и экономичные (6.3-9.2/100 км), способны поддерживать скорость до 199 км/час и разгонять полуторатонную машину до «сотни» за 8.8-11 секунд.

К переднеприводным «городским» паркетникам (упругая скручивающаяся задняя балка), которые выпускались еще год назад в пару уже добавились модификации 4Х4 с многодисковой муфтой и задней многорычажной подвеской для загородного бездорожья. Именно полноприводной кроссовер, по мнению экспертов, должен стать наиболее востребованным техническим решением для энергоемкой подвески для российских дорог – он универсален, хоть и чуть дороже в автосалонах.

Для «просто хорошо ехать» - более чем достаточно, хотя и скоростная езда с маневрами ощущается комфортно: крены минимальные, курсовая устойчивость достаточная, руля слушается мгновенно, неровности и ямы преодолевает мягко.

Электроника и безопасность

Жаловаться на «неполноценный» пакет электронных опций, который устанавливается на российские комплектации ŠKODA KAROQ, не имеет смысла. Для езды в отечественных технических условиях имеющихся водительских помощников – более, чем достаточно, и все они максимально функциональны и полезны.

В арсенале опций:

• адаптивный круиз-контроль АСС[7] с автоматическим мониторингом дорожной обстановки, настройкой режима движения (скорость, дистанция, торможение) и системой регулировки трансмиссии и рулевого управления Driving Mode Select[8];





• удержание полосы движения (камера на лобовом стекле);





• радарный мониторинг слепых зон сзади авто и ассистент выезда задним ходом;

• автоматизированный парктроник с полным пакетом УЗ-датчиков;





• автоматизированный контроль работы осветительной оптики (переключение режима, регулировка яркости, подсветка маневров);

• бесключевой доступ в салон KESSY[9] с дистанционным запуском двигателя.

Активная безопасность – максимального уровня: высокотехнологичная защита кузова от механических нагрузок Rough Road[10], автоматический контроль безопасности движение (мониторинг пешеходов, фиксация дорожных указателей, предупреждение опасных ситуаций), аварийный маяк с GPS[11] -оповещением, функции ограничения скорости и удержания авто на светофоре Auto Hold[12], мониторинг физического состояния водителя. Пассивная система безопасности представлена 9 подушками безопасности, трехточечными аварийными ремнями, антитравматическими подголовниками.

Следует учесть, что уже в базовой комплектации KAROQ представлен достаточный пакет опций и систем безопасности (NCAP[13] 5 звезд). Если вам этого недостаточно, то всегда есть возможность докупить необходимые опции более дорогих комплектаций отдельно с установкой на базе дилерских салонов.

И обязательно! «Российский» ŠKODA KAROQ, как и все модели бренда, выпускаемые у нас, в комплекте имеют обязательный набор «зимних» опций – обогрев передних сидений, зеркал, форсунок стеклоомывателя и заднего стекла. Без этого пакета зимой в машине было бы некомфортно…

Комфорт как дома

Салон кроссовера, как уже сказано выше, максимально просторен для компактного авто – в нем удобно и без проблем помещаются пять взрослых пассажиров или семья с детьми, а хорошая система шумопоглощения полностью скрадывает внешние шумы работающего мотора, дорожную вибрацию и инерцию маневров.

Интерьер лаконичен по дизайну (это характерная черта всех автомобилей ŠKODA последнего поколения), зато предельно функционален, эргономичен и удобен. Особенно это важно, если в машине вы проводите много времени или часто отправляетесь в длительные путешествия.

• Отделка поверхностей сдержанная, но стильная, много мягкого пластика на консолях, есть атмосферная подсветка с выбором цветового оттенка (10 вариантов),





• дополнительные интерьерные фонари подсвечивают каждое пассажирское место.

• Водительское место оборудовано регулируемой рулевой колонкой с двухспицевым мультифункциональным (кнопки управления климат-контролем и медиасистемой) кожаным рулем, аналоговой или цифровой приборной панелью с бортовым компьютером и кнопочным стояночным тормозом на передней консоли.





• Мультимедиа – двух типов: Bolero[15] или Swing[16] с сенсорным и жестовым управлением с -6.5-9.2-дюймового дисплея, поддержкой изображения с камеры заднего обзора, поддержкой всех форматов видео-аудиофайлов, мобильных приложений, онлайн-навигации и некоторых управляющих опций автомобиля.





Кроме того, в ŠKODA KAROQ уже в базовой комплектации присутствует полный набор «умных» опций комфорта Simply Clever[17], значительно облегчающих поездку и обеспечивающих высокий уровень комфорта: всевозможные бардачки, боксы и ящики для вещей, резервуары для мусора и пепельницы в дверях, гнезда-охладители для напитков, солнцезащитных очков и фирменных зонтиков, держатели для одежды, аксессуаров и мобильных устройств, а также удобные опции управления дверью багажника одной ногой и сетки для крепления багажа, съемный фаркоп и т.п.













Этот пакет опций уникален, считается фирменным изобретением и ярко отличает автомобили ŠKODA от авто других брендов. Вы обязательно оцените их удобство: они позволят рационально разместить в салоне массу полезных вещей, которые во время движения будут закреплены, исключат падение и дребезжание.

В заключении отметим, что появление ŠKODA KAROQ на российских дорогах и начало выпуска долгожданной полноприводной версии может существенно изменить вкусовые предпочтения российского автомобилиста – компактный кроссовер универсален для всех категорий водителей, подходит для автопутешественников и многодетных семей практичных бизнесменов, дачников и молодежи по качеству, динамике, надежности и экономичности, комфорту и безопасности.

В мае приобрести Новый ŠKODA KAROQ можно с выгодой до 92 600 рублей*, а также получить подарки**: комплект зимних шин или сигнализацию с автозапуском на выбор.

Записаться на тест-драйв можно у официального дилера ŠKODA компании «Волга-Раст-Октава» по тел: +7 (8442) 55 23 55 или на сайте.

*Выгода достигается при покупке модели ŠKODA KAROQ Ambition с пакетом WH1, при условии сдачи своего автомобиля по системе трейд-ин (приобретение автомобиля с принятием в зачет стоимости прежнего автомобиля). Срок предложения с 01 по 31 мая 2021 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности по тел.:(8442)55-23-55.

** При приобретении нового автомобиля ŠKODA KAROQ (кроме комплектации Active) у оф.дилера Волга-Раст-Октава до 31 мая 2021г. в стоимость автомобиля входит комплект зимних шин или сигнализация с автозапуском. Выбор марки шин, сигнализации дилер оставляет за собой. Предложение ограничено. Подробности по телефону +7(8442)55-23-55.

[1] SUV - (англ.) спортивно-утилитарный автомобиль, транслитерация СУВ.

[2] MQB - (англ. Modularer Querbaukasten, сокращенно MQB, транслитерация ЭмКьюБи), модульная поперечная матрица.

[3] TSI - (англ.) серия турбированных двигателей, транслитерация ТиЭсАЙ.

[4] AISIN- (англ.)

[5] MPI- (англ.)

[6] DSG - (англ.) коробка передач прямого переключения, транслитерация ДиСиДжи.

[7] АСС - (англ.) функция адаптивного круиз-контроля, транслитерация АЦЦ.

[8] Driving Mode Select- (англ.) системой регулировки трансмиссии и рулевого управления , транслитерация ДрайвингМодеСелект.

[9] KESSY - (англ.) фунуция бесключевого доступа в салон, транслитерация Кэйсси.

[10] Rough Road- (англ.) технологичная защита кузова от механических нагрузок, транслитерация РоутРоад.

[11] GPS - (англ.) спутниковая система навигации, транслитерация ДжиПиЭс.

[12] Auto Hold - (англ.) функция ограничения скорости и удержания авто на светофоре, транслитерация Авто Холд.

[13] NCAP - (англ.) автомобильный журнал, транслитерация Нкап.

[14] Vario Flex - (англ.) система трансформации салона автомобиля, для удобства перевозки габаритных грузов, транслитерация Варио Флэкс.

[15] Bolero - (англ.) тип мультимедии, транслитерация Болеро.

[16] Swing - (англ.) тип мультимедии, транслитерация Свинг.

[17] ] Simply Clever - (англ.) набор умных и практичных решений, которые делают использование автомобилей более комфортным и приятным, транслитерация Симпл Клэвэр.







