



«Ростелеком» установил систему видеонаблюдения для МКДОУ Чернышковский детский сад №1 «Солнышко» в Волгоградской области. В ходе реализации проекта по обеспечению безопасности детей технические специалисты компании смонтировали в двух филиалах учреждения 11 видеокамер. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, теперь под круглосуточным наблюдением находится вся территория детского сада, участок автодороги с переходом к дошкольному учреждению, а также внутренние помещения при входе.

«Мы решили установить камеры видеонаблюдения, чтобы быть более уверенными в безопасности детей. Благодаря видеомониторингу, мы видим, что происходит во дворе во время прогулок детей, отслеживаем поведение посетителей, можем оперативно реагировать на неординарные ситуации», – рассказала Светлана Захарченко, заведующая МКДОУ Чернышковский детский сад №1 «Солнышко».

Изображения с камер видеонаблюдения выводятся на монитор, что дает возможность быть в курсе событий в реальном времени. При этом архивные записи трансляций доступны в течение 30 дней.

«Видеонаблюдение в детских учреждения – требование времени. При разработке проекта по установке систем видеонаблюдения мы учитываем специфику заказчика, запросы администрации и родителей. Наши специалисты и установят современное оборудование, и научат управлять услугой: подскажут как смотреть трансляцию с камер на разных устройствах, как настроить получение уведомлений в случае происшествий», – отметил Федор Абрамов, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».

Сервис «Видеонаблюдение» – облачное решение «Ростелекома», которое быстро подключается без затрат на сетевую инфраструктуру и легко настраивается под конкретные задачи клиента. Доступ к камерам видеонаблюдения возможен из любой точки, где есть интернет. В Волгоградском регионе этим сервисом от национального цифрового провайдера пользуются около 200 предприятий и учреждений.

Получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение сервисов и услуг «Ростелекома» можно по единому бесплатному номеру 8 800 200 3000 и на сайте компании.



