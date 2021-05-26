Цифровая безопасность: «Ростелеком» оснастил умным видеонаблюдением детский сад в Волгоградской области
В онлайн-кинотеатре KION состоится премьера киносторис «Подслушано» Ильи Куликова – детективный триллер о социальных сетях26.05.2021 13:55
«Ростелеком» внедрил систему анализа данных на базе программного комплекса «Форсайт. Аналитическая платформа»25.05.2021 15:55
МегаФон построит частную LTE-сеть на Лебединском горно-обогатительном комбинате25.05.2021 13:11
COVID-19 и цифровой бум: пандемия как импульс для развития технологий — исследование «Ростелекома»24.05.2021 12:11
Передача эстафеты: Сергей Мордасов сменит Дениса Лысова на должности директора южного макрорегиона «Ростелекома»24.05.2021 10:20
«Ростелеком» и «Право.ру» займутся цифровизацией профессиональной юридической деятельности21.05.2021 15:27
МегаФон внедрил «Мобильный ID» для подключения к Wi-Fi в Шереметьево21.05.2021 11:59
Ипотечный бум привел к опережающему росту спроса на ремонт, риэлторские и клининговые услуги в Волгоградской области20.05.2021 14:00
Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению государственных экзаменов в 2021 году20.05.2021 11:12
Грани будущего вместе с «Кванториумом»: «Ростелеком» выступает цифровым партнером фестиваля «Нанотехнологии глазами детей»19.05.2021 11:22
«Ростелеком» стал цифровым партнером волгоградского областного фестиваля «Нанотехнологии глазами детей», проводимого региональным технопарком «Кванториум». Национальный цифровой провайдер организовал для школьников средних и старших классов образовательную компьютерную игру по безопасному поведению...