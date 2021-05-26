Телеком

Цифровая безопасность: «Ростелеком» оснастил умным видеонаблюдением детский сад в Волгоградской области

Телеком 26.05.2021 12:26
0
26.05.2021 12:26


«Ростелеком» установил систему видеонаблюдения для МКДОУ Чернышковский детский сад №1 «Солнышко» в Волгоградской области. В ходе реализации проекта по обеспечению безопасности детей технические специалисты компании смонтировали в двух филиалах учреждения 11 видеокамер. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, теперь под круглосуточным наблюдением находится вся территория детского сада, участок автодороги с переходом к дошкольному учреждению, а также внутренние помещения при входе. 
«Мы решили установить камеры видеонаблюдения, чтобы быть более уверенными в безопасности детей. Благодаря видеомониторингу, мы видим, что происходит во дворе во время прогулок детей, отслеживаем поведение посетителей, можем оперативно реагировать на неординарные ситуации», – рассказала Светлана Захарченко, заведующая МКДОУ Чернышковский детский сад №1 «Солнышко».
Изображения с камер видеонаблюдения выводятся на монитор, что дает возможность быть в курсе событий в реальном времени. При этом архивные записи трансляций доступны в течение 30 дней.
«Видеонаблюдение в детских учреждения – требование времени. При разработке проекта по установке систем видеонаблюдения мы учитываем специфику заказчика, запросы администрации и родителей. Наши специалисты и установят современное оборудование, и научат управлять услугой: подскажут как смотреть трансляцию с камер на разных устройствах, как настроить получение уведомлений в случае происшествий», – отметил Федор Абрамов, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
Сервис «Видеонаблюдение» – облачное решение «Ростелекома», которое быстро подключается без затрат на сетевую инфраструктуру и легко настраивается под конкретные задачи клиента. Доступ к камерам видеонаблюдения возможен из любой точки, где есть интернет. В Волгоградском регионе этим сервисом от национального цифрового провайдера пользуются около 200 предприятий и учреждений.
Получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение сервисов и услуг «Ростелекома» можно по единому бесплатному номеру 8 800 200 3000 и на сайте компании.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Просторная квартира от застройщика в Кировском районе

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Что грозит за неуплату услуг ЖКХ
Телеком
26.05.2021 13:55
Телеком 26.05.2021 13:55
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.05.2021 15:55
Телеком 25.05.2021 15:55
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.05.2021 13:11
Телеком 25.05.2021 13:11
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
24.05.2021 12:11
Телеком 24.05.2021 12:11
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
24.05.2021 10:20
Телеком 24.05.2021 10:20
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
21.05.2021 15:27
Телеком 21.05.2021 15:27
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
21.05.2021 11:59
Телеком 21.05.2021 11:59
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.05.2021 14:00
Телеком 20.05.2021 14:00
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.05.2021 11:12
Телеком 20.05.2021 11:12
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
19.05.2021 11:22
Телеком 19.05.2021 11:22
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
14.05.2021 10:01
Телеком 14.05.2021 10:01
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
13.05.2021 19:00
Телеком 13.05.2021 19:00
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
13.05.2021 13:23
Телеком 13.05.2021 13:23
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
12.05.2021 16:44
Телеком 12.05.2021 16:44
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
12.05.2021 15:44
Телеком 12.05.2021 15:44
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

14:38
В комфорте и с социальной дистанцией: в Волгоградском облсуде начался процесс по громкому делу экс-депутатов гордумыСмотреть фотографии
14:38
ЛУКОЙЛ развивает возобновляемую энергетику: в Волгограде прошла торжественная церемония открытия солнечной электростанцииСмотреть фотографии
13:55
В онлайн-кинотеатре KION состоится премьера киносторис «Подслушано» Ильи Куликова – детективный триллер о социальных сетяхСмотреть фотографии
13:44
Волгоградский «Ротор» уволил очередного главного тренераСмотреть фотографии
13:24
В Волгограде экс-председателю облкомприроды выдали "пропуск" в СИЗОСмотреть фотографии
12:26
Цифровая безопасность: «Ростелеком» оснастил умным видеонаблюдением детский сад в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:06
Волгоградец на фургоне разбился после лобового столкновения с КАМАЗомСмотреть фотографииCмотреть видео
11:59
Столовую в Волгограде оштрафовали за плохую защиту от COVID-19Смотреть фотографии
11:22
Разбил бутылку об голову и порезал лицо: в Волгограде осудили водителя за нападение на полицейскогоСмотреть фотографии
10:58
Доход бывшего волгоградского ритуальщика увеличился в два раза за прошлый годСмотреть фотографии
10:51
Потерял сознание за рулем: пенсионер погиб в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:22
Волгоградец предстанет перед судом за убийство 20-летней давностиСмотреть фотографии
09:36
Полиция нашла на волгоградском рынке более 500 контрафактных рыболовных сетейСмотреть фотографииCмотреть видео
07:55
Компания “Виво Маркет” за лето проведет реконструкцию школьной столовой Гимназии №12Смотреть фотографии
07:54
На возведенной к ЧМ-2018 автостоянке в Волгограде образовался провалСмотреть фотографии
23:41
СК предъявил обвинения по делу о гибели волгоградских баскетболисток в СтавропольеСмотреть фотографии
20:00
Все лучше и лучше: Росстат оценил уровень безработицы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:59
Волгоградское водохранилище наступает на два городаСмотреть фотографии
18:49
Запахло скандалом: попытка сорвать праймериз в Заволжье обернулась проваломСмотреть фотографии
17:28
Волгоградского ковид-диссидента осудили за экстремизм в соцсетиСмотреть фотографии
16:23
В Волгоградской области могут возбудить еще одно уголовное дело при реализации нацпроекта «Экология»Смотреть фотографии
16:18
Четыре года в розыске: главаря волгоградской «банды Умнова» задержали в МосквеСмотреть фотографии
15:55
«Ростелеком» внедрил систему анализа данных на базе программного комплекса «Форсайт. Аналитическая платформа»Смотреть фотографии
15:51
Детям-инвалидам в Волгоградской области купили новое оборудование для реабилитацииСмотреть фотографии
15:11
Семь пожилых женщин умерли в волгоградских больницах от коронавирусаСмотреть фотографии
14:55
Паре из Михайловки грозит пожизненный срок за жуткое убийство девушкиСмотреть фотографии
14:13
В Волгоградской области прокуратура добилась изъятия земельного участка у иностранцаСмотреть фотографии
13:48
Волгоградца вернули за решетку после побега из колонии-поселенияСмотреть фотографии
13:39
Приехала на заработки: пойманную с наркотиками иностранку арестовали в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:18
Волгоградца за обнаженку на танцующем мосту посадили на 15 сутокСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 