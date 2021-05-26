Столовую в Волгограде оштрафовали за плохую защиту от COVID-19





Ряд нарушений антиковидных мер выявили сотрудники управления Роспотребнадзора по Волгоградской области при обследовании помещений столовой ООО «Тесто», расположенной на ул. Краснознаменской, 11 в Центральном районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, в столовой так и не выполнили указанные в ранее выданном предписании мероприятия для исправления ситуации. Так, установлено, что умывальники в местах общего пользования предприятия не были оборудованы дозаторами для обработки рук кожными антисептиками. Персонал не обеспечен запасом одноразовых и многоразовых масок со сменными фильтрами. А при проведении ежедневной уборки не применялись дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке. Кроме того, для обеззараживания воздуха в помещениях с постоянным нахождением работников оказалось совсем немного устройств.

Постановлением Центрального районного суда г. Волгограда ООО «Тесто» привлечено к административной ответственности по ч.2 ст. 6.3. КоАП РФ. Организации назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.







