Экономика

ВТБ размещает два выпуска бессрочных субординированных облигаций

Экономика 26.05.2021 10:57 Новости компаний
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26.05.2021 10:57 Новости компаний


С 26 мая 2021 года ВТБ начинает размещение двух выпусков субординированных облигаций серий СУБ-Т1-5 и СУБ-Т1-6 объемом от 20 и 5 млрд рублей соответственно, номинал одной бумаги каждого выпуска составит 10 млн рублей. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе ВТБ.
Как и ранее, квалифицированным инвесторам будут предложены бумаги двух типов – с фиксированным и плавающим купоном, купонным периодом 182 дня, колл-опционом через 5,5 лет (в дальнейшем – каждые 5 лет).  Оба выпуска будут размещены на Московской бирже по закрытой подписке. Размещение продлится до 18 июня 2021 года включительно.
По выпуску СУБ-Т1-5 предусмотрена фиксированная ставка – 10% годовых, пересмотр ставки будет осуществляться в даты колл-опционов на базе доходности 5-летних ОФЗ + спред 3,3%. На первые 5,5 лет уровень ожидаемой доходности – 10,25% годовых. По выпуску СУБ-Т1-6 предусмотрена плавающая ставка – КС + 3,75% годовых, на первый купонный период ее размер составит 8,75% годовых.
Член правления ВТБ Дмитрий Пьянов отметил: «Видя высокий интерес со стороны инвесторов к предыдущим выпускам субординированных облигаций, мы продолжаем предлагать им высокодоходные инструменты для долгосрочных вложений. Основными преимуществами этих выпусков являются: пролонгированный период размещения, в течение которого инвесторы могут приобретать бумаги на первичном рынке, повышенный уровень доходности по сравнению со срочными облигациями, возможность дополнительной защиты инвестора от неблагоприятных изменений рыночной конъюнктуры при инвестициях в облигации с плавающим купоном. Также стоит отметить и ряд преимуществ для банка – выпуски помогут нам еще больше расширить базу инвесторов, диверсифицировать источники фондирования и укрепить капитальную базу».
Старший вице-президент, руководитель Private Banking ВТБ Дмитрий Брейтенбихер подчеркнул, что выпуск субординированных облигаций с двузначной доходностью – знаковое событие на рынке. «Сейчас доходность субордов с фиксированным купоном 10% годовых практически в 2 раза выше депозитных ставок. С учетом надежности эмитента это делает предложение весьма привлекательным даже для VIP-клиентов с консервативным риск-профилем и укрепляет тренд на инвестиции, наметившийся в Private Banking ВТБ еще в 2018 году - за последние 4 года наш инвестиционный портфель вырос более чем в 6 раз и превысил 1,3 трлн рублей. В рамках предыдущих выпусков VIP-клиенты банка приобрели субординированные облигации ВТБ на 106 млрд рублей, при этом их доля в общем объеме продаж превысила 60%. Сейчас мы также рассчитываем на высокий спрос», – прокомментировал глава Private Banking ВТБ.



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