Волгоградец предстанет перед судом за убийство 20-летней давности

Расследования 26.05.2021 10:22
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26.05.2021 10:22
Следователи утвердили обвинительное заключение в отношении 45-летнего волгоградца, подозреваемого в совершении убийства 20 лет назад. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник, расследование дела было возобновлено в этом году.
По данным следствия, зимой 2001 года мужчина проник в дом своего приятеля в Волжском, где зверски избил и задушил 53-летнего отца друга. Тело убитого было обнаружено 14 февраля, после чего правоохранительные органы возбудили уголовное дело. При осмотре помещения следователи обнаружили отпечатки пальцев на сковороде и табурете, но установить личность подозреваемого тогда не удалось. Спустя 20 лет следователи предположили, что к убийству может быть причастен кто-то из близкого окружения сына погибшего, которые не ладили и часто дрались. Правоохранительным органам удалось выйти на приятеля сына убитого - вместе они более 20 лет назад отбывали наказание в колонии. Сравнив отпечатки пальцев подозреваемого и следы с места преступления, сотрудники второго следственного отделения и следователи-криминалисты регионального управления СКР установили их идентичность.
Расследование уголовного дела завершено, обвинительное заключение направлено в суд.
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