Волгоградец предстанет перед судом за убийство 20-летней давности





По данным следствия, зимой 2001 года мужчина проник в дом своего приятеля в Волжском, где зверски избил и задушил 53-летнего отца друга. Тело убитого было обнаружено 14 февраля, после чего правоохранительные органы возбудили уголовное дело. При осмотре помещения следователи обнаружили отпечатки пальцев на сковороде и табурете, но установить личность подозреваемого тогда не удалось. Спустя 20 лет следователи предположили, что к убийству может быть причастен кто-то из близкого окружения сына погибшего, которые не ладили и часто дрались. Правоохранительным органам удалось выйти на приятеля сына убитого - вместе они более 20 лет назад отбывали наказание в колонии. Сравнив отпечатки пальцев подозреваемого и следы с места преступления, сотрудники второго следственного отделения и следователи-криминалисты регионального управления СКР установили их идентичность.

Расследование уголовного дела завершено, обвинительное заключение направлено в суд.

Следователи утвердили обвинительное заключение в отношении 45-летнего волгоградца, подозреваемого в совершении убийства 20 лет назад. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник, расследование дела было возобновлено в этом году.