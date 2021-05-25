Семь пожилых женщин умерли в волгоградских больницах от коронавируса





В Волгоградской области уже 1266 человек стали жертвами коронавирусной инфекции. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперативном штабе, так, за минувшие сутки стало известно еще о семерых скончавшихся в ковидных госпиталях. Шесть умерших – жительницы Волгограда. Скончавшимся было 66, 75, 88 лет, 61 год, 79 и 85 лет. Врачам не удалось спасти жизнь и 70-летней пенсионерки из Котовского района.

При этом уровень заболеваемости коронавирусом в регионе сохраняется примерно на одной и той же отметке. Так, за минувшие сутки 91 человек заразился COVID-19. А вот география распространения вируса в Волгоградской области вновь увеличилась до 18 районов и двух городов. Еще недавно количество новых заболевших фиксировалось примерно в десяти муниципалитетах за сутки.



