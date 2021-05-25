









21-летняя гражданка Республики Казахстан рискует провести всю свою жизнь в тюрьме за распространение наркотиков по тайникам в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, незаконным распространением запрещенных веществ иностранка занималась с конца апреля текущего года.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России задержали ее с поличным, когда она прятала наркотики в тайник на ул. Гомельской . В квартире, которую арендовала девушка для своих незаконных дел, были найдены и изъяты весы, упаковочный материал и 300 грамм наркотических средств. Позже экспертиза показала, что в изъятом веществе содержались N-метилэфедрон и МДМА. Сейчас подозреваемая находится под стражей. На допросе она призналась, что приехала в Волгоград на заработки, свою вину полностью признала.

Фото и видео: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.