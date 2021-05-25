Телеком

МегаФон построит частную LTE-сеть на Лебединском горно-обогатительном комбинате

Телеком 25.05.2021 13:11
0
25.05.2021 13:11


МегаФон запустит частную сеть беспроводной связи на Лебединском горно-обогатительном комбинате (входит в компанию «Металлоинвест»). Гарантированное покрытие, безопасность, а также высокие скорости и низкие задержки при передаче данных позволят автоматизировать сложные технологические процессы добычи железной руды и производства железорудного сырья. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба оператора.
Сеть Private LTE будет охватывать фабрики и крупнейший в мире карьер Лебединского ГОКа длиной 4,7 км и шириной 3,7 км, где добыча руды ведется открытым способом. В ходе буровзрывных работ меняется рельеф поверхности карьера, глубина которого достигает 450 м, и технологические решения по организации частной сети должны быстро адаптироваться к этим изменениям.
Проект предполагает большой объем работ по организации частной сети LTE и обеспечению высочайшего уровня ее доступности. Для организации бесшовного покрытия планируется разместить 13 новых базовых станций, а также провести модернизацию пяти действующих.В ЦОДе будет установлено резервируемое ядро сети Private LTE, возведены новые антенно-мачтовые сооружения, проложены волоконно-оптические линии, созданы каналы радиорелейных линий связи для обеспечения резервирования транспортной инфраструктуры.
МегаФон обеспечит предприятие бесшовным покрытием с использованием диапазонов 1800 и 2600 МГц. Это позволит увеличить емкость сети в местах наибольшего скопления сотрудников и техники, а также обеспечить резервирование и широкий охват покрытия сети.
Сеть Private LTE предоставит среду для передачи телеметрии с карьерной техники, специалисты компании смогут контролировать производственные показатели машин и оборудования, при этом в условиях сложного рельефа месторождения будет обеспечена устойчивая связь.
Для обеспечения устойчивого сигнала внутри цехов на предприятии будет организовано indoor-покрытие, что даст возможность внедрять сервисы на основе видеоаналитики, промышленного интернета вещей, решения для определения местонахождения сотрудников, технического обслуживания и ремонта техники.
«Private LTE от МегаФона позволит развернуть на Лебединском ГОКе цифровой контур предприятия и создаст задел для внедрения перспективных вертикально интегрированных решений. За счет реализации этого проекта у компании появится возможность отказаться от использования других развернутых на предприятии сетей, что приведет к снижению затрат», – говорит Наталья Талдыкина, директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона.
«Наши компании давно и плодотворно сотрудничают в сфере IT-технологий, – отметила директор по цифровой трансформации Металлоинвеста Юлия Шуткина.Сервисы оператора помогают создавать единую информационную среду на производстве и реализовывать инновационные проекты Металлоинвеста».
Собственная устойчивая сеть обеспечит безопасность труда, сложные и опасные для человека процессы можно будет автоматизировать. Также она позволит внедрить цифровую радиосвязь «МегаФон Транкинг» с функцией геолокации для определения местонахождения каждого работника в режиме реального времени, быстрого реагирования на чрезвычайные происшествия, объединения сотрудников в группы для оперативного управления.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Просторная квартира от застройщика в Кировском районе

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Что грозит за неуплату услуг ЖКХ
Телеком
24.05.2021 12:11
Телеком 24.05.2021 12:11
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
24.05.2021 10:20
Телеком 24.05.2021 10:20
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
21.05.2021 15:27
Телеком 21.05.2021 15:27
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
21.05.2021 11:59
Телеком 21.05.2021 11:59
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.05.2021 14:00
Телеком 20.05.2021 14:00
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.05.2021 11:12
Телеком 20.05.2021 11:12
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
19.05.2021 11:22
Телеком 19.05.2021 11:22
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
14.05.2021 10:01
Телеком 14.05.2021 10:01
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
13.05.2021 19:00
Телеком 13.05.2021 19:00
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
13.05.2021 13:23
Телеком 13.05.2021 13:23
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
12.05.2021 16:44
Телеком 12.05.2021 16:44
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
12.05.2021 15:44
Телеком 12.05.2021 15:44
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.05.2021 14:06
Телеком 11.05.2021 14:06
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
30.04.2021 15:05
Телеком 30.04.2021 15:05
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
28.04.2021 15:36
Телеком 28.04.2021 15:36
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

15:11
Семь пожилых женщин умерли в волгоградских больницах от коронавирусаСмотреть фотографии
14:55
Паре из Михайловки грозит пожизненный срок за жуткое убийство девушкиСмотреть фотографии
14:13
В Волгоградской области прокуратура добилась изъятия земельного участка у иностранцаСмотреть фотографии
13:48
Волгоградца вернули за решетку после побега из колонии-поселенияСмотреть фотографии
13:39
Приехала на заработки: пойманную с наркотиками иностранку арестовали в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:18
Волгоградца за обнаженку на танцующем мосту посадили на 15 сутокСмотреть фотографии
13:11
МегаФон построит частную LTE-сеть на Лебединском горно-обогатительном комбинатеСмотреть фотографии
12:59
В Волгоградской области изменивший цвет новый фонтан испортил настроение жителямСмотреть фотографии
12:01
Волгоградец напал на своего зятя с отверткойСмотреть фотографии
11:31
«Волгоградэнергосбыт» готов закупать электроэнергию в рамках поддержки «зеленой» микрогенерацииСмотреть фотографии
11:30
Волгоградских чиновников заставили купить лекарство за 30 миллионов рублей для двухлетнего малышаСмотреть фотографии
10:21
Жителя Астраханской области задержали в Волгограде за побег с места ДТПСмотреть фотографии
10:12
Дошли до финала: волгоградские студенты поборются за победу в национальном Чемпионате «MetalCup. Устойчивое развитие»Смотреть фотографии
10:12
На трассе «Волгоград-Москва» фура с помидорами перепрыгнула ограждениеСмотреть фотографии
10:09
В Волгограде мотоцикл с двумя подростками влетел в деревоСмотреть фотографии
09:53
В Волгоградской области гасят долги по зарплатеСмотреть фотографии
08:24
Скончался 78-летний основатель волгоградской больницыСмотреть фотографии
08:03
Гендиректору волгоградского «Ротора» снизили зарплатуСмотреть фотографии
21:12
Ожидает суда: арест на 15 суток грозит волгоградцу за поездку обнаженнымСмотреть фотографии
20:11
Волгоградской промышленности не хватает фрезеровщиков, кузнецов и токарейСмотреть фотографии
19:44
«Мне хвастаться нечем»: голый пассажир из скандального видео объяснился с волгоградской полициейСмотреть фотографииCмотреть видео
19:22
Астраханский облсуд назначил дату заседания по жалобе экс-председателя Дзержинского суда ВолгоградаСмотреть фотографии
17:56
Экс-глава села под Волгоградом попалась на подделке протокола за отсутствие маскиСмотреть фотографии
17:04
Ни дома, ни денег: в Волгограде сотрудники кооператива наварились на четырех матеряхСмотреть фотографии
16:47
В Камышине трехлетний малыш погиб после падения с пятого этажаСмотреть фотографии
16:42
В Волгограде заменят проложенную 40 лет назад тепломагистральСмотреть фотографии
16:31
Цены на бензин на волгоградских заправках попутали день с ночьюСмотреть фотографии
16:21
В Волгограде задержали сбежавшего с места смертельного ДТП пьяного водителяСмотреть фотографии
16:01
Волгоградский завод буровой техники представит продукцию на международной выставкеСмотреть фотографии
15:46
На сцене ЦПКиО в Волгограде выступят поп-звезды и тиктокерСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 