



Административное наказание грозит 60-летнему жителю Астраханской области за оставление места ДТП в Советском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, полиции удалось разыскать и задержать беглеца в день аварии.

В понедельник 24 мая около 10 часов утра ВАЗ-21110, за рулем которого был нарушитель, проехал на красный сигнал светофора на проспекте Университетском в районе остановки «Улица Автомобилистов». В это время по «зебре» переходила дорогу 13-летняя школьница. Сбив девочку, астраханец уехал, а ребенка доставили в больницу с травмой.