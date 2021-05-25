Экономика

В Волгоградской области гасят долги по зарплате

Экономика 25.05.2021 09:53
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25.05.2021 09:53


Объем просроченной задолженности по зарплате в Волгоградской области по данным на 1 мая составил 45,6 миллиона рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в Росстате, по сравнению с предыдущим месяцем долги сократились на 5,6%. Самые большие зарплатные долги среди регионов ЮФО – в Ростовской области – 150,4 миллиона рублей (снижение составило около 15%). В Краснодарском крае работникам задолжали 65,2 миллиона рублей (снижение – почти на 4%). В Крыму задолженность увеличилась на 6,2% и составила 27,4 миллиона рублей. В Южном федеральном округе только в Адыгее нет долгов по зарплате. 

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