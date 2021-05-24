«Мне хвастаться нечем»: голый пассажир из скандального видео объяснился с волгоградской полицией

Общество 24.05.2021 19:44
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24.05.2021 19:44
Полиция нашла и допросила водителя и пассажира внедорожника Subaru, который попал на скандальное видео во время движения по «танцующему» мосту в Волгограде. 38-летний пассажир, который ехал полностью обнаженным, высунувшись в люк на крыше автомобиля, объяснил свою неприличную выходку жарой и возвращением с пляжа, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области.
За рулем во время шокирующей поездки был 32-летний друг пассажира: по его словам, он специально снизил скорость, чтобы приятель-владелец иномарки не пострадал во время своего перфоманса. В отношении водителя составлены протоколы по факту нарушения ПДД. Неприличные действия его голого друга полиция еще проверяет.
Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области.
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