Экономика

Банк «Открытие»: 79% жителей Юга считают, что сборная России выйдет из группы на чемпионате Европы по футболу

Экономика 24.05.2021 19:04
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24.05.2021 19:04


Подавляющее большинство жителей Южного федерального округа (79%) убеждены, что на предстоящем чемпионате Европы по футболу сборная России выйдет из группы. Таковы результаты опроса*, который банк «Открытие» провел накануне стартующего 11 июня первенства, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба. Несколько матчей турнира пройдут в Санкт-Петербурге.
Возможно, на ожидания повлияло неожиданно успешное выступление команды под руководством Станислава Черчесова на домашнем чемпионате мира-2018, где сборная России дошла до четвертьфинала, уступив там будущему финалисту - сборной Хорватии.
На сей раз только пятая часть (21%) опрошенных убеждены, что российских футболистов постигнет неудача еще на групповом этапе. Столько же полагают, что наша команда выйдет из группы с Бельгией (сильнейшей сборной мира по текущему рейтингу ФИФА), Данией и Финляндией, но проиграет в 1/8 финала. По мнению 26% сборной удастся повторить результат чемпионата мира-2018 и дойти до четвертьфинала. 18% видят сборную России в полуфинале, 6% - в финале. 8% южан надеются, что наша сборная выиграет чемпионат Европы (сборной СССР это удалось однажды - 61 год назад).
Россия по-прежнему оправдывает статус не слишком футбольной страны. 45% опрошенных жителей ЮФО не планируют смотреть матчи чемпионата Европы. Весь турнир собираются посмотреть 41%. 11% намерены смотреть лишь те матчи, которые состоятся в Санкт-Петербурге. 4% постараются попасть на стадион.
Для сравнения, трансляции проходившего в России в 2018 году чемпионата мира по футболу смотрели 49% южан, а 7% удалось тогда попасть на стадионы и посмотреть матчи «живьем».
Любимым футболистом всех времен респонденты чаще всего называют легендарного вратаря московского «Динамо» и сборной СССР Льва Яшина (19%). Второе и третье места в этом рейтинге заняли две аргентинские легенды футбола разных лет - Лионель Месси (12%) и Диего Марадона (11%). Причем последний разделил «бронзу» с «королем футбола» бразильцем Пеле.
Из действующих российских футболистов самый популярный - капитан сборной России, нападающий Артем Дзюба (24%). За ним идут лучший российский вратарь последних двух десятилетий Игорь Акинфеев (12%), а также полузащитник Александр Головин (по 6%). При этом 44% опрошенных сказали, что у них нет любимого российского футболиста из тех, кто играет сейчас.
*Опрос проведен банком «Открытие» 12-19 мая по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

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