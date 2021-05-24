Экономика

Банк «Открытие»: худшая неделя для меди с сентября 2020 г.

Экономика 24.05.2021 17:11
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24.05.2021 17:11


Управляющий директор сектора металлургии аналитического управления «Открытие Research», Даниил Каримов дал комментарии по рынку меди, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Котировки меди снизились до $9 881,5 за т по итогам торгов 21 мая, потеряв 8% от нового исторического максимума, достигнутого 10 мая 2021 г. ($10 734 /т). Столь быстрое снижение стало возможным за счет наличия в цене меди существенной доли спекулятивной премии. По нашим оценкам, доля этой премии в цене составляет около 30%, что указывает на потенциальный уровень дальнейшего снижения котировок в краткосрочной перспективе.
Вера спекулятивных участников рынка в дальнейший рост цены меди остается очень сильной, сдерживая возвращение к более обоснованным уровням котировок металла. Число открытых длинных позиций со стороны инвестиционных фондов находится на историческом максимуме наблюдений с 2018 г., тогда как число коротких – на уровнях, близких к минимальным. Хотя оба показателя недавно сильно скорректировались, в частности, число коротких позиций выросло на 30% с 23 апреля 2021 г., а длинных сократилось на 6% с 7 мая, спекулянты продолжают удерживать высокую ставку на металл.
Их стратегия инвестиции в этот базовый металл основана на прогнозах роста спроса, выгоды от декарбонизации для меди, инфраструктурных проектах в развитых и развивающихся странах, ожидании дефицита предложения металла, а самое главное – на необходимости искать активы с высоким потенциалом доходности на фоне избыточной ликвидности на рынке, сформированной мировыми центральными банками и правительствами.
При этом именно последний фактор обусловил формирование спекулятивной премии и теперь определяет перспективу ее дальнейшего существования.
Рост рисков сокращения программы выкупа активов со стороны ФРС США из-за быстрого восстановления экономики и более высокого, чем ожидалось, уровня инфляции становится ключевым драйвером для рынка меди.
Учитывая это, на наш взгляд, существенный вклад в формирование тренда в ценах сырьевых активов во второй половине 2021 г. может сделать июньское заседание ФРС США. Если спекулятивные участники рынка по итогам этого заседания усилят свои опасения о возможном ужесточении монетарной политики, то следует ожидать дальнейшего сжатия спекулятивной премии и начала глубокой коррекции цены.
До этого момента на рынке рост цены меди может быть ограничен текущей проактивной политикой властей Китая, направленной на сдерживание внутренней инфляции издержек. При этом для рынка меди данная политика может выражаться в реализации металла из стратегических запасов КНР, а также в контроле уровня спроса на сырьевые активы, в том числе более умеренном накоплении их на складах потребителей.
По нашим оценкам, в 2020 г. Китай смог накопить существенный объем меди на своих складах, что в том числе обеспечило рост видимого потребления в КНР и мире в целом. В условиях высокой секретности содержания и накопления данных запасов сложно провести оценку их уровня, однако предварительные данные указывают на объемы свыше 2 млн т меди, т.е. около 14% прогнозного потребления Китая в 2021 г.
Также по предварительным данным во втором полугодии 2021 г. рынок может получить дополнительный стимул к снижению цен за счет восстановления предложения медного концентрата и роста вторичного производства. Несмотря на то, что здесь сохраняется определенный уровень рисков (высокие цены на металл стимулируют забастовочную активность и рост фискальной нагрузки), прогнозы добычи меди на 2021 г. увеличились по сравнению с оценками на начало года.
Разрешение части вопросов с предложением по мере восстановления добычи от последствий коронавирусных ограничений и других временных причин снижения предложения лишит рынок важного на сегодняшний день ощущения «дефицитности» металла, который подогревал активность спекулянтов.
Похожий эффект можно наблюдать при появлении сообщений о запуске новых или ранее остановленных проектов по добыче меди. Так, анонсированное Glencore восстановление операционной деятельности на медно-кобальтовом руднике Mutanda в Демократической Республике Конго (около 100 тыс. т меди) в 2022 г. привело к незамедлительной коррекции цен. В данном случае спекулянты быстро отразили в котировках вероятность уменьшения дефицита в долгосрочной перспективе.
Все представленные факторы в первую очередь свидетельствуют, что на рынке меди в краткосрочной перспективе ожидается заметный рост волатильности. При этом, по нашим оценкам, большая часть этой волатильности будет выражаться в сжатии спекулятивной премии. Однако, нельзя прогнозировать формирования стремительного негативного тренда на рынке, скорее спекулятивные участники рынка будут постепенно проводить переоценку своих стратегий, снижая ставку на рост цены меди.
В заключении следует добавить, что несмотря на «медвежий» взгляд на текущий уровень цен, мы считаем, что данный сырьевой актив обладает высокой инвестиционной привлекательностью, однако она в наиболее полной степени должна раскрываться на значительно более длинном горизонте и в основном для инвесторов в новые добывающие проекты.

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