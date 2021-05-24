Расследования

Цены на бензин на волгоградских заправках попутали день с ночью

Расследования 24.05.2021 16:31
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24.05.2021 16:31


ООО «Лукойл-Югнефтепродукт» получило предупреждение  от Волгоградского УФАС в связи с установлением различных розничных цен на марки бензина на АЗС. Данные факты, сообщили ИА «Высота 102» в антимонопольном ведомстве, были выявлены по результатам проведения ежедневных мониторингов розничных цен на нефтепродукты, а также в связи с рассмотрением заявлений граждан.  
Так, на АЗС № 34502 (г. Фролово), АЗС № 34430 (г. Фролово), АЗС № 34416 (Волгоград), АЗС № 34455 (г. Жирновск), АЗС № 34463 (г. Урюпинск), АЗС № 34460 (г. Михайловка), АЗС № 34445 (р.п. Рудня), АЗС № 34473 (ст. Алексеевская), АЗС № 34459 (г. Суровикино), АЗС № 34476 (р.п. Даниловка), АЗС № 34485 (Волгоград), АЗС № 34498 (Волгоград) были установлены розничные цены на автомобильные бензины ЭКТО-92, АИ-95-К5, ЭКТО Plus (95), отличные от общего уровня цен на указанные виды моторного топлива, установленных на остальных АЗС Волгоградской области.
В компании пояснили, что указанные АЗС в период с 19 декабря 2020 года  по настоящее время участвуют в акции «ДЕНЬ-НОЧЬ». Условия акции заключаются в том, что клиентам в ночное время (с 22:00 до 07:00) на бензин ЭКТО-92 предоставляется скидка 0,70 руб./литр, на бензин АИ-95-К5, ЭКТО Plus (95) - скидка 0,40 руб./литр. Вместе с тем в дневные часы на акционных АЗС цены на автомобильные бензины превышают общий уровень цен, установленный на АЗС Волгоградской области, на бензин ЭКТО-92 на 0,60 руб./литр, на бензины АИ-95-К5, ЭКТО Plus (95) на 0,30 руб./литр.
Проведение данной акции, по мнению представителей ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт», направлено на повышение лояльности потребителей, изучение эластичности спроса и предложения. Выбор АЗС, участвующих в акции «ДЕНЬ-НОЧЬ», осуществлялся, в том числе, с целью определение наличия возможности снижения загруженности на указанных АЗС в часы пик, более равномерного распределения потока клиентов в течение суток, что в целом также направлено на улучшение обслуживания клиентов и сокращение времени ожидания, пояснили в компании.
Однако в волгоградском УФАС нашли в действиях компании признаки нарушения пункта 6 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции №135-ФЗ в виде необоснованного установления различных цен на один и тот же товар. ООО «Лукойл-Югнефтепродукт» теперь должно снизить розничные цены на  бензин марок ЭКТО-92, АИ-95-К5, ЭКТО Plus (95) на акционных АЗС до общего уровня соответствующих цен на АЗС, эксплуатируемых ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» на территории Волгоградской области, со сроком исполнения – 10 дней.
Руководитель УФАС Роман Лучников так прокомментировал данное решение: «ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» занимает доминирующее положение на рынке розничной реализации автомобильных бензинов на территории Волгоградской области. Закон о защите конкуренции №135-ФЗ запрещает хозяйствующим субъектам, занимающим доминирующее положение, необоснованно устанавливать различные цены на один и тот же товар.
Повышение розничных цен на автомобильные бензины в пиковые периоды (то есть днем – прим. ред. ИА «Высота 102») на акционных АЗС необоснованно приводит к получению ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» дополнительных доходов от продаж при неизменности затрат. В случае неисполнения предупреждения в отношении ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства с перспективой наложения крупного административного штрафа».

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