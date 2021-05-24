ВТБ Пенсионный фонд: каждый пятый клиент приходит в НПО дистанционно





ВТБ Пенсионный фонд провел исследование среди своих клиентов – участников программ негосударственного пенсионного обеспечения и выяснил, что каждый пятый клиент, заключивший с фондом договор, сделал это дистанционно, при этом почти 56% из них – мужчины. В то время как 87% женщин предпочли заключить договор при личном контакте в отделениях фонда и банка ВТБ.

Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ВТБ, среди клиентов фонда, активно формирующих свою негосударственную пенсию без участия работодателей, доли мужчин и женщин составляют 58% и 42% соответственно.

Средний счет участника программы индивидуального НПО в ВТБ Пенсионный фонд превышает 276 тысяч рублей, при этом среди женщин этот показатель почти на 3% выше, чем у мужчин, а основными регионами проживания являются Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Красноярский и Хабаровский край, Республика Татарстан, Новосибирск и Свердловская область.

«Мы наблюдаем стабильный рост интереса к индивидуальным пенсионным продуктам. Формирование личного пенсионного капитала гражданина - одна из стратегических задач фонда. Мы активно работаем над повышением качества своих услуг и вводим новые форматы взаимодействия с клиентами. Сегодня все наши сервисы переведены «в цифру» с круглосуточным доступом к ним в течение года, мы запустили приложение для использования всех преимуществ, предоставляемых нашим фондом, в «мобильном» формате. Мы видим, что для клиентов это является важным достоинством на рынке: только за 1 квартал текущего года на обслуживание к нам пришли уже почти 10 тысяч человек, а объем пенсионных взносов вырос на 2,3 млрд рублей», — прокомментировала Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд.

Программа НПО от ВТБ Пенсионный фонд позволяет клиентам самостоятельно формировать свою будущую пенсию: определять размеры, сроки и периодичность взносов, а также срок и периодичность выплат. Средства на пенсионном счете инвестируются фондом и приносят клиенту доход. Информация о состоянии счета всегда доступна в личном кабинете на сайте фонда.