На сцене ЦПКиО в Волгограде выступят поп-звезды и тиктокер

Общество 24.05.2021 15:46
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24.05.2021 15:46
Российские топовые артисты, популярный тик-ток блогер, волгоградская поп-панк группа «Папин Олимпос» и другие выступят на фестивале ParkSeason в Волгограде уже в эту субботу 29 мая. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ParkSeason Fest, мероприятие пройдет с 14:00 до 22:00 на большой сцене Центрального парка культуры и отдыха.
В списке артистов числятся такие популярные исполнители, как Клава Кока, Миша Марвин, Ольга Бузова, Анет Сай, рэпер Krec, дуэт RASA, волгоградская поп-панк группа «Папин Олимпос» и финалист шоу «Голос» Дмитрий Венгеров. Выступление каждого из артистов будет длиться в среднем 40 минут.
Для фанатов известного тик-ток блогера Дани Милохина устроят автограф- и селфи- сессии. А музыкальный концерт дополнят гастрономические маркеты. В течение всего мероприятия волгоградцы смогут попробовать блюда кухонь разных народов мира.
На территории ЦПКиО будут организованы многочисленные развлекательные площадки от партнеров проекта, например, тематическая фотозона с мягкими пуфиками. Для иногородних граждан и тех, кто не имеет возможности попасть на концерт, будет вестись запись трансляции в эфире федерального телеканала «МУЗ-ТВ», которую можно будет посмотреть в летнем выпуске.
Напомним, весенний концерт, который состоится 29 мая, будет стартом к проведению крупнейшего музыкального мероприятия юга России ParkSeason Fest. 18 сентября текущего года состоится гала-фестиваль сразу на двух площадках Волгограда: ЦПКиО и стадион «Волгоград Арена».
В осеннем концерте со своей программой выступят «олды» российского и зарубежного рока, рэпа и электромузыки: Сплин, Мумий Тролль, Би-2 и Bomfunk MC's.
Фото: пресс-служба ParkSeason Fest.
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