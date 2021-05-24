На сцене ЦПКиО в Волгограде выступят поп-звезды и тиктокер





Российские топовые артисты, популярный тик-ток блогер, волгоградская поп-панк группа «Папин Олимпос» и другие выступят на фестивале ParkSeason в Волгограде уже в эту субботу 29 мая. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ParkSeason Fest, мероприятие пройдет с 14:00 до 22:00 на большой сцене Центрального парка культуры и отдыха.

В списке артистов числятся такие популярные исполнители, как Клава Кока, Миша Марвин, Ольга Бузова, Анет Сай, рэпер Krec, дуэт RASA, волгоградская поп-панк группа «Папин Олимпос» и финалист шоу «Голос» Дмитрий Венгеров. Выступление каждого из артистов будет длиться в среднем 40 минут.

Для фанатов известного тик-ток блогера Дани Милохина устроят автограф- и селфи- сессии. А музыкальный концерт дополнят гастрономические маркеты. В течение всего мероприятия волгоградцы смогут попробовать блюда кухонь разных народов мира.

На территории ЦПКиО будут организованы многочисленные развлекательные площадки от партнеров проекта, например, тематическая фотозона с мягкими пуфиками. Для иногородних граждан и тех, кто не имеет возможности попасть на концерт, будет вестись запись трансляции в эфире федерального телеканала «МУЗ-ТВ», которую можно будет посмотреть в летнем выпуске.

Напомним, весенний концерт, который состоится 29 мая, будет стартом к проведению крупнейшего музыкального мероприятия юга России ParkSeason Fest. 18 сентября текущего года состоится гала-фестиваль сразу на двух площадках Волгограда: ЦПКиО и стадион «Волгоград Арена».

В осеннем концерте со своей программой выступят «олды» российского и зарубежного рока, рэпа и электромузыки: Сплин, Мумий Тролль, Би-2 и Bomfunk MC's.