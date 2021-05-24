Разряд на 10 лет: в Волгограде даму с электрошокером ждет суд (ВИДЕО)











Волгоградка, вооруженная электрошокером, рискует получить до 10 лет тюрьмы за попытку кражи телефона. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, фигурантка дела обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.162 УК РФ (разбой с применением предметов, используемых в качестве оружия). Согласно обвинительному заключению, 36-летняя женщина обратилась к продавцу магазина сотовой связи, расположенного на ул. Казахская в Советском районе, с просьбой показать ей мобильный телефон стоимостью 30 тысячи рублей. Пока работник торгового павильона стоял спиной к обвиняемой, женщина ударила его электрошокером и попыталась отобрать сотовый. Однако 20-летний парень все же оказал сопротивление и не дал украсть телефон. Расследование уголовного дела проводилось СО-6 СУ УМВД России по городу Волгограду. Свою вину обвиняемая полностью признала. Собранные доказательства прокуратура Советского района отправила в райсуд для дальнейшего рассмотрения. Сейчас волгоградка находится под стражей.

Напомним, инцидент произошел 16 марта текущего года. Клиентка салона напала на молодого сотрудника с электрошокером, чтобы присвоить себе телефон и попыталась скрыться с места преступления. После задержания сотрудниками ППС фигурантка дела созналась, что собиралась сдать мобильник в скупку, чтобы погасить свои долги. Электошокер она приобрела специально для осуществления своего коварного плана.



