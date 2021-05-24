Разряд на 10 лет: в Волгограде даму с электрошокером ждет суд (ВИДЕО)

Расследования 24.05.2021 14:27
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24.05.2021 14:27
Волгоградка, вооруженная электрошокером, рискует получить до 10 лет тюрьмы за попытку кражи телефона. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, фигурантка дела обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.162 УК РФ (разбой с применением предметов, используемых в качестве оружия). Согласно обвинительному заключению, 36-летняя женщина обратилась к продавцу магазина сотовой связи, расположенного на ул. Казахская в Советском районе, с просьбой показать ей мобильный телефон стоимостью 30 тысячи рублей. Пока работник торгового павильона стоял спиной к обвиняемой, женщина ударила его электрошокером и попыталась отобрать сотовый. Однако 20-летний парень все же оказал сопротивление и не дал украсть телефон. Расследование уголовного дела проводилось СО-6 СУ УМВД России по городу Волгограду. Свою вину обвиняемая полностью признала. Собранные доказательства прокуратура Советского района отправила в райсуд для дальнейшего рассмотрения. Сейчас волгоградка находится под стражей.
Напомним, инцидент произошел 16 марта текущего года. Клиентка салона напала на молодого сотрудника с электрошокером, чтобы присвоить себе телефон и попыталась скрыться с места преступления. После задержания сотрудниками ППС фигурантка дела созналась, что собиралась сдать мобильник в скупку, чтобы погасить свои долги. Электошокер она приобрела специально для осуществления своего коварного плана.
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