









Волгоградские полицейские задержали 31-летнего жителя Ворошиловского района, который прокатился по лестнице Центральной набережной на внедорожнике Toyota воскресным утром 23 мая. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, грубое нарушение ПДД зафиксировали камеры видеонаблюдения системы «Безопасный город».





На задержании водитель пояснил, что хотел протестировать внедорожные характеристики своего автомобиля, взобравшись по ступеням в центре города. В машине в это время находились пассажиры. В отношении волгоградца составлены административные протоколы за движение по пешеходным дорожкам и нарушение правил перевозки пассажиров.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области.