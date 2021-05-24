Расследования 24.05.2021 11:16
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24.05.2021 11:16
В Волгоградской области вступил в законную силу приговор Быковского районного суда в отношении 37-летнего местного жителя Ниёза Ахмедова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.110 УК РФ (доведение до покушения на самоубийство путем систематического унижения человеческого достоинства), сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
С ноября 2019 года по май 2020 года Ахмедов жестоко обращался с супругой, систематически унижал ее, выгонял из дома. В результате создания длительной психотравмирующей ситуации женщина попыталась покончить жизнь самоубийством. Благодаря своевременным действиям родственников и медицинских работников потерпевшая была спасена.
Cуд назначил истязателю наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Не согласившись с приговором суда первой инстанции, Ахмедов оспорил его в апелляционном порядке и просил назначить наказание, не связанное с лишением свободы.
Однако Волгоградский областной суд оставил приговор в отношении Ахмедова без изменения.
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