Экономика

ВТБ в Волгограде выдал свыше 1,8 млрд рублей по ипотеке с господдержкой

Экономика 24.05.2021 11:08 Новости компаний
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24.05.2021 11:08 Новости компаний


ВТБ в Волгоградской области за время работы программы «Ипотека с господдержкой 2020» выдал 1 тысячу кредитов на сумму более 1,8 млрд рублей. Ставка по ней в ВТБ составляет от 5,6% годовых.
Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, регионами-лидерами по реализации программы с момента ее старта стали Москва и область (объем выдач превышает 135 млрд руб.), Санкт-Петербург и Ленобласть (более 38 млрд), Республика Татарстан (свыше 10,4 млрд руб.), Новосибирская область (более 10,3 млрд) и Краснодарский край (свыше 10 млрд). Размер среднего ипотечного кредита составляет около 3,3 млн рублей, первоначального взноса – порядка 33%.
«Ипотека с господдержкой сохраняет свою востребованность у населения, особенно в связи с повышением ставок по стандартным программам отдельных банков. Наши клиенты оформляют по ней каждый третий кредит, а с середины мая могут сделать это по сниженной ставке – от 5,6%, - комментирует Евгений Дячкин, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса, вице-президент ВТБ. - По нашим прогнозам, российские банки за первое полугодие этого года выдадут более 1,6 трлн рублей по льготной программе, что станет одним из ключевых факторов роста рынка по сравнению с прошлым годом. Дальнейшая динамика ипотечных продаж и уровень ставок будут зависеть от формата госпрограммы после 1 июля. Объективно можно предположить, что сейчас – оптимальный момент для оформления жилищного кредита в этом году».
ВТБ снизил ставки по ипотеке с господдержкой ранее на этой неделе. Для клиентов с первоначальным взносом от 20% ставка снижается и составляет 5,6% годовых при выборе сервиса «Экспресс-проект» (планировочное решение для ремонта и обустройства) или при сумме кредита от 8 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и области (5 млн в других регионах) и 5,7% для остальных случаев. Для заемщиков с меньшим первоначальным взносом ставка 5,8 и 5,9% соответственно.
Программа «Ипотека с господдержкой» в ВТБ предполагает размер первоначального взноса от 15% от стоимости приобретаемого объекта. Оформить кредит могут клиенты банка, покупающие квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составляет 12 млн рублей для Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн рублей – для остальных регионов страны. Максимальный срок кредита – до 30 лет.

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