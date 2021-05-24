



С 1 июня 2021 года Сергей Мордасов назначен вице-президентом – директором макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком». На этом посту он сменит Дениса Лысова в связи с его переводом на должность руководителя центрального макрорегиона компании. Соответствующий приказ подписал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.

В телеком-отрасли Сергей Мордасов работает 18 лет. До этого назначения он возглавлял Ростовский филиал «Ростелекома», ранее – Тамбовский. Сергей прошел пусть от менеджера участка до руководителя региональной структуры федеральной компании, поэтому знаком со всеми особенностями работы сотрудников на местах.

«Сергей – талантливый руководитель и разносторонне развитый человек, который требователен к себе больше, чем к окружающим, и всегда ориентируется на самые высокие цели и с радостью берется за сложные задачи. Знание процессов внутри компании, опыт в реализации масштабных социальных и деловых проектов, понимание бизнеса и открытость всему новому вселяют уверенность в его успех в качестве лидера южной команды “Ростелекома”», – отметил Михаил Осеевский, президент ПАО «Ростелеком».

Под руководством Сергея Мордасова в Ростовском филиале успешно реализуется среднесрочная стратегия, направленная на охват частного сектора: только в прошлом году в рамках собственной инвестиционной программы «Ростелеком» построил оптическую инфраструктуру для 180 тыс. новых домохозяйств области. При поддержке региональных властей филиал приступил к внедрению концепции «Цифровой регион», направленной на цифровизацию ключевых отраслей. Создан аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», который на единой платформеNetrisобеспечивает безопасность граждан во всех 55 муниципальных образованиях, в том числе – в отдаленных сельских районах. Успешно реализованы проекты по созданию систем умного освещения и других элементов платформы «Умный город» в большинстве крупных муниципалитетов области. Благодаря инициативе Сергея Мордасова Ростовская область вошла в число пяти пилотных регионов, где проводится эксперимент, в рамках которого медицинские учреждения предоставляют бесплатные онлайн-консультации через портал Госуслуг. Также в активе Сергея – масштабный проект совместно с ведущими вузами Ростова-на-Дону «Цифровое образование», направленный на развитие у студентов необходимых компетенций для цифровой экономики.

«Для меня большая честь принять эстафету масштабного и эффективного бизнеса «Ростелекома» на Юге. Понимаю свою ответственность за успешную реализацию новой стратегии компании на вверенной мне территории и вместе с южной командой сделаю все возможное для этого. Вижу свою профессиональную миссию в формировании цифровой культуры нашей страны и развитии цифровых сервисов для граждан, бизнеса и государства.Уверен, что все, что сейчас происходит в нашей отрасли – это эпохальное явление, которое при правильном подходе изменит жизнь людей к лучшему», – поделился Сергей Мордасов.

Сергей Мордасов родился в Тамбове в 1980 году. В 2002 году получил специальность «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» в Тамбовском государственном техническом университете. В 2008 он окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности «Менеджмент организации», и в 2013 году – Московскую Международную высшую школу бизнеса «МИРБИС», получив квалификацию МВА «Управление в отрасли телекоммуникаций». В 2017 году он вошел в число победителей первого конкурса «Лидеры России», на котором стал единственным представителем от Черноземного региона.

Сергей Мордасов женат, воспитывает двоих детей, в свободное от работы время увлекается туризмом и спортом.



