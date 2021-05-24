Пожары оставили без крова две семьи в глубинке Волгоградской области

Происшествия 24.05.2021 09:31
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24.05.2021 09:31
Два частных деревянных дома сгорели полностью минувшим вечером в Кумылженском и Котельниковском районах Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России, в обоих пожарах люди успели своевременно покинуть свои жилища, никто не пострадал.
Пожар в Кумылженском районе произошел в станице Федосеевской: на улице Центральной из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования загорелся коттедж площадью 144 квадратных метра. Сообщение о возгорании поступило в 18.41, пожарным удалось ликвидировать горение только спустя полтора часа.
В Котельниковском районе ЧП произошло в хуторе Выпасном на улице Братусева, где из-за неосторожного обращения с огнем вспыхнул дом площадью 80 квадратных метров. Жильцы вызывали пожарных в 23.34, пожарные расчеты потушили огонь около часа ночи.
Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области.
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