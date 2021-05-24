В Волгоградской области потушили пожар в мебельном цехе

Происшествия 24.05.2021 09:25
0
24.05.2021 09:25
В Волгоградской области сегодня под утро произошел пожар в мебельном цехе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о возгорании в поселке Кирова поступило на пульт диспетчера в 04-03. В помещении кирпичного цеха загорелась деревянная обшивка стен и вещи на площади 5 квадратных метров. Пожарные расчеты 6-ой пожарно-спасательной службы ликвидировали горение в 04.23 ч. Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.
Реклама
Смертельное препятствие: под Волгоградом разбился водитель мотороллера24.05.2021 10:23
Происшествия 24.05.2021 10:23
Пожары оставили без крова две семьи в глубинке Волгоградской области24.05.2021 09:31
Происшествия 24.05.2021 09:31
Стало плохо: в Волгограде мужчина на внедорожнике снес забор во дворе многоэтажки23.05.2021 21:54
Происшествия 23.05.2021 21:54
Сбил ребенка и уехал: в Волгограде разыскивают водителя Hyundai23.05.2021 11:38
Происшествия 23.05.2021 11:38
Ехала семья с младенцем: в Волгограде дотла сгорел автомобиль такси23.05.2021 10:24
Происшествия 23.05.2021 10:24
Волгоградец разбил банкомат электросамокатом и попал на видео22.05.2021 10:34
Происшествия 22.05.2021 10:34
Двое детей попали под колеса иномарок в Волгограде и Волжском22.05.2021 10:00
Происшествия 22.05.2021 10:00
До Волгограда долетели отголоски пыльной бури в Астрахани21.05.2021 20:48
Происшествия 21.05.2021 20:48
Пьяные компании, грязь и голод: в Волгограде на нерадивую мать возбудили уголовное дело21.05.2021 10:01
Происшествия 21.05.2021 10:01
В Волгоградской области сгорел дом из-за оставленного на зарядке телефона21.05.2021 08:56
Происшествия 21.05.2021 08:56
В Волгограде врачи спасают девушку из пронзенного деревом автомобиля20.05.2021 15:30
Происшествия 20.05.2021 15:30
Экипаж самолета Boeing ослепили лучом лазерной указки под Волгоградом20.05.2021 09:44
Происшествия 20.05.2021 09:44
В волгоградском павильоне продавали краснокнижную рыбу20.05.2021 09:15
Происшествия 20.05.2021 09:15
В Волгограде рухнувшая на иномарку ветка покалечила девушку-водителя19.05.2021 16:47
Происшествия 19.05.2021 16:47
Молодой волгоградец погиб под колесами машины из Калмыкии19.05.2021 11:07
Происшествия 19.05.2021 11:07
Реклама