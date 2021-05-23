Кроссовер Mitsubishi протаранил ограждение и едва не въехал в один из высотных домов на улице 70 лет Победы в Кировском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло сегодня вечером в ЖК «Санаторный».

По словам 36-летнего водителя иномарки, ему стало плохо, и он потерял управление автомобилем. По стечению обстоятельств в этот момент по тротуару не проходили пешеходы – никто не пострадал, включая самого водителя.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.