В Волгограде задержали расстрелявшего трех человек фитнес-инструктора

Расследования 23.05.2021 12:53
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23.05.2021 12:53
Полицейские задержали волгоградца, открывшего стрельбу ночью 22 мая возле ТРК «Европа Сити Молл». Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, им оказался 25-летний житель Краснооктябрьского района.
Задержанный - инструктор одного из фитнес-клубов - сознался, что выстрелил из травматического пистолета в трех человек. Причиной перестрелки стал конфликт в местном баре. Инцидент произошел около 4 часов утра. Пострадавшие были госпитализированы.
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