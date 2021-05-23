Экстремальная жара с грозами надвигаются на Волгоградскую область





Температура воздуха в Старополтавском и Палласовском районах Волгоградской области по прогнозам синоптиков сегодня достигнет +39 градусов по Цельсию. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, в областном центре воздух прогреется до +33 градусов, в северных районах – до +27 градусов.

На территории региона ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Порывы ветра будут достигать 12-17 м/с с усилением при грозах до 22 м/с. В юго-восточных районах Волгоградской области прогнозируется чрезвычайная пожароопасность, на большей части территории региона сохраняется высокая пожароопасность.