Волгоградские выпускники прощаются со школой

Общество 22.05.2021 09:47
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22.05.2021 09:47
В Волгоградской области стартовали линейки, посвященные последнему звонку. Как сообщает ИА «Высота 102», выпускники образовательных учреждений выслушали слова напутствия от педагогов перед важным и ответственным периодом в их жизни – сдачей экзаменов и определением дальнейшего пути, выбором профессии.
После окончания линеек подростки по традиции собираются гулять по родным местам, в частности, большое скопление выпускников ожидается на Центральной набережной.
Всего в регионе 32 тысячи учащихся девятых и одиннадцатых классов общеобразовательных учреждений стали выпускниками 2020-2021 учебного года.
По информации регионального комитета образования, науки и молодёжной политики, девятый класс в этом году закончили более 22 тысяч школьников; одиннадцатый — десять тысяч ребят. Отметим, уже 24 мая для выпускников девятых классов стартует государственная итоговая аттестация.
Напомним, сегодня в Волгоградской области запрещена торговля алкоголем на территориях, где располагаются школы.
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