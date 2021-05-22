Волгоградские выпускники прощаются со школой





В Волгоградской области стартовали линейки, посвященные последнему звонку. Как сообщает ИА «Высота 102», выпускники образовательных учреждений выслушали слова напутствия от педагогов перед важным и ответственным периодом в их жизни – сдачей экзаменов и определением дальнейшего пути, выбором профессии.





После окончания линеек подростки по традиции собираются гулять по родным местам, в частности, большое скопление выпускников ожидается на Центральной набережной.





Всего в регионе 32 тысячи учащихся девятых и одиннадцатых классов общеобразовательных учреждений стали выпускниками 2020-2021 учебного года.

По информации регионального комитета образования, науки и молодёжной политики, девятый класс в этом году закончили более 22 тысяч школьников; одиннадцатый — десять тысяч ребят. Отметим, уже 24 мая для выпускников девятых классов стартует государственная итоговая аттестация.



Напомним, сегодня в Волгоградской области запрещена торговля алкоголем на территориях, где располагаются школы.







