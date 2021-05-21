Банк «Открытие» 26 мая проведет онлайн-марафон для предпринимателей





В День российского предпринимательства 26 мая, в голосовом чате Telegram-канала @neprinimateli банка «Открытие» состоится «День непринимателя. Марафон непрерывных изменений».

Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка, на протяжении 6 часов эксперты и предпринимателей будут обсуждать актуальные вопросы и делиться опытом в трансформации бизнеса. Слушатели смогут задавать вопросы спикерам в прямом эфире.

В ходе марафона будут обсуждаться четыре основные темы – бизнес-тенденции и новые ниши для предприятий МСБ; поиск инсайтов в ошибках предпринимателей; пути масштабирования бизнеса: как превратить клиентов в друзей, поклонников и последователей.

Своим опытом и экспертными знаниями поделятся более 10 авторитетных спикеров, в том числе заместитель президента-председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова, генеральный директор eBay в России Илья Кретов, сооснователь Digital Dolina, «Нетология» Максим Спиридонов, CEO Timepad Варвара Семенихина, CEO SETTERS Education Саша Жаркова, сооснователь «Кооператив Чёрный» Артем Темиров.

телеграм-канале проекта . На «Марафоне непрерывных изменений» не будет никакой абстрактной теории и общих фраз. Участникам на конкретных примерах расскажут, как устроен бизнес в России в 2021 году. Вы сможете поделиться своим кейсом в прямом эфире и получить обратную связь от экспертов. Любой участник сможет задать свой вопрос спикеру непосредственно на марафоне или в

Четверо самых активных слушателей смогут выиграть бесплатное годовое обслуживание и мерч банка «Открытие».

по ссылке . Зарегистрироваться на мероприятие можно

Марафон стартует 26 мая в 11.00 по московскому времени.