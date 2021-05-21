Экономика

Банк «Открытие» 26 мая проведет онлайн-марафон для предпринимателей

Экономика 21.05.2021 19:06
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21.05.2021 19:06


В День российского предпринимательства 26 мая, в голосовом чате Telegram-канала @neprinimateli банка «Открытие» состоится «День непринимателя. Марафон непрерывных изменений».
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка, на протяжении 6 часов эксперты и предпринимателей будут обсуждать актуальные вопросы и делиться опытом в трансформации бизнеса. Слушатели смогут задавать вопросы спикерам в прямом эфире.
В ходе марафона будут обсуждаться четыре основные темы – бизнес-тенденции и новые ниши для предприятий МСБ; поиск инсайтов в ошибках предпринимателей; пути масштабирования бизнеса: как превратить клиентов в друзей, поклонников и последователей.
Своим опытом и экспертными знаниями поделятся более 10 авторитетных спикеров, в том числе заместитель президента-председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова, генеральный директор eBay в России Илья Кретов, сооснователь Digital Dolina, «Нетология» Максим Спиридонов, CEO Timepad Варвара Семенихина, CEO SETTERS Education Саша Жаркова, сооснователь «Кооператив Чёрный» Артем Темиров.
На «Марафоне непрерывных изменений» не будет никакой абстрактной теории и общих фраз. Участникам на конкретных примерах расскажут, как устроен бизнес в России в 2021 году. Вы сможете поделиться своим кейсом в прямом эфире и получить обратную связь от экспертов. Любой участник сможет задать свой вопрос спикеру непосредственно на марафоне или в телеграм-канале проекта.
Четверо самых активных слушателей смогут выиграть бесплатное годовое обслуживание и мерч банка «Открытие».
Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.
Марафон стартует 26 мая в 11.00 по московскому времени.

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