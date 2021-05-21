Под Волгоградом опекун умыкнула у сироты и спустила на себя 300 тысяч рублей





В присвоении 300 тысяч рублей, принадлежащих 14-летнему сироте, подозревается его опекун. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник, в отношении жительницы Городищенского района возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение, совершенное в крупном размере).

По данным следствия, подозреваемая, являясь опекуном ребенка 2007 года рождения, совершила хищение денежных средств, находящихся на его банковском счете. СУ СКР полагает, что в течение 2019-2020 годов она обналичила почти 300 тысяч рублей, принадлежащих сироте, которыми впоследствии распорядилась в собственных интересах. При этом, создавая видимость законности трат, женщина подделала товарные чеки, указав в них, что на всю сумму были приобретены предметы одежды для опекаемого. Следствие продолжается.



