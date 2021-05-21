Кина не будет: кинотеатр в Волгограде накажут за слишком частые сеансы





Приостановление работы сроком до трех месяцев или штраф до полумиллиона рублей грозит кинотеатру «Мори Синема» в Дзержинском районе Волгограда. Такая мера наказания предусмотрена за нарушение антиковидных мер, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Волгоградской области.

Кинотеатр не прошел проверку по двум пунктам: интервал между сеансами и дезинфекция терминалов для покупки билетов. Сотрудники Роспотребнадзора зафиксировали, что между показами проходит меньше получаса, а экраны автоматов протирают антисептиком нерегулярно, реже раза в 15 минут. В настоящее время проходит процедура составления административного протокола на юрлицо, позже его рассмотрит суд.