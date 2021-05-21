В волгоградском «Роторе» больше не будут жаловаться на вылет из РПЛ





Волгоградский "Ротор" не будет оспаривать решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) относительно матча 30-го тура чемпионата России между "Уфой" и тульским "Арсеналом". Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на РИА Новости. Гендиректор клуба Андрей Рекечинский заявил, что «не видит в этом смысла, у каждого своя правда».

Напомним, накануне КДК РФС отказал "Ротору" в удовлетворении заявления о санкциях к "Уфе" и "Арсеналу" из-за задержки начала матча последнего тура РПЛ. Все игры 30-го тура должны были начаться в одно время, но из-за жары матч конкурентов "Ротора" начался на два часа позже. Игра в Уфе завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. "Ротор" ранее сыграл вничью с казанским "Рубином" (1:1) в гостях. В итоге волгоградский клуб покинул РПЛ. "Уфа" и "Арсенал" сохранили места в премьер-лиге.

Андрей Рекечинский заявил также, что «Ротор» будет бороться за возвращение в РПЛ. «Начали работу по трансферам, основная задача – сохранить костяк команды, который играл в РПЛ», - сказал он.

Между тем, тренер «Ротора» Юрий Батуренко, пришедший на смену Александру Хацкевичу, намерен получить лицензию PRO этим летом. Напомним, из-за отсутствия лицензии он не мог комментировать итоги матчей и выступать на пресс-конференциях. За него это делал Хасанби Биджиев. Болельщиков возмущала данная ситуация, когда главный тренер вроде бы как и есть, а вроде его как бы и нет. При этом пока неизвестно, останется ли у руля «Ротора» нынешний тренерский состав. Эксперты уже обсуждают варианты с другими кандидатурами.