Сбер сообщит, как растут сбережения на вкладах

Экономика 21.05.2021 15:55 Новости компаний
0
21.05.2021 15:55 Новости компаний
СберБанк расширил возможности получения клиентами информации о своих сбережениях. Ранее уведомления по вкладам приходили только по операциям: открытие и закрытие, оформление доверенности, списание средств за переводы и снятие наличных.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба, теперь клиенты банка смогут получать в реальном времени полную информацию о состоянии своих вкладов через push-и СМС-уведомления: об открытии и закрытии вклада, о внесении и снятии средств, начислении процентов, пролонгации вклада.
Чтобы получать информацию обо всех событиях по вкладу, необходимо подключить услугу «Уведомления» в приложении СберБанк Онлайнили банкомате, отделении банка или обратившись в контактный центр Сбера и включить push-уведомления в настройках профиля в СберБанк Онлайн.
Сергей Широков, Директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка:
«Полная лента уведомлений об операциях по вкладам даёт дополнительные преимущества нашим клиентам — всегда можно вовремя принять финансовые решения, например, продлить вклад или оформить новый с более подходящими условиями».
Напомним, что управлять своими счетами и вкладами можно в СберБанк Онлайн. В мобильном приложении можно узнать любую информацию по вкладу или счёту — от реквизитов до истории списаний и зачислений. Там же клиент может совершать все доступные операции: скачать договор вклада и сохранить его, пополнять вклад или счёт, снимать деньги, скрыть вклад от показа в банкомате или приложении, заказать выписки и справки, изменить способ начисления процентов, закрывать вклад или счёт.
Реклама
Банк «Открытие» 26 мая проведет онлайн-марафон для предпринимателей21.05.2021 19:06
Экономика 21.05.2021 19:06
На рынке труда в Волгоградской области выросло количество вакансий21.05.2021 16:59
Экономика 21.05.2021 16:59
Банк «Открытие» предлагает клиентам заранее выбрать курс для обмена валюты21.05.2021 15:55
Экономика 21.05.2021 15:55
В I квартале 2021 года клиенты Сбера в Поволжье чаще всего выбирали пакет расчетно-кассового обслуживания «Легкий старт»21.05.2021 14:06
Экономика 21.05.2021 14:06
Совместный проект eBay и банка «Открытие» увеличил число российских экспортеров на маркетплейсе21.05.2021 13:53
Экономика 21.05.2021 13:53
«Метр квадратный»: спрос россиян на курортную недвижимость вырос в 1,5 раза21.05.2021 10:40
Экономика 21.05.2021 10:40
Оплата вывоза мусора: кто и почему должен платить, если собственника не стало21.05.2021 10:39
Экономика 21.05.2021 10:39
Сады Придонья предлагают узнать о компании через виртуальную реальность21.05.2021 09:45
Экономика 21.05.2021 09:45
ВТБ: туристическая активность на черноморских курортах в мае оказалась в полтора раза выше, чем на Новый год20.05.2021 16:44
Экономика 20.05.2021 16:44
Группа ВТБ: из-за жары спрос москвичей на кондиционеры вырос на 80%20.05.2021 14:31
Экономика 20.05.2021 14:31
Группа банка «Открытие» увеличила факторинговый портфель на 73%20.05.2021 13:08
Экономика 20.05.2021 13:08
Региональный центр компетенций Волгоградской области успешно прошел сертификацию20.05.2021 12:40
Экономика 20.05.2021 12:40
«Безналичные» платежи активно внедряются на территории Волгоградской области20.05.2021 09:05
Экономика 20.05.2021 09:05
Банк «Открытие» и ПИК запустили новую ипотечную программу19.05.2021 17:11
Экономика 19.05.2021 17:11
Клиенты Сбера могут получить деньги раньше зарплаты19.05.2021 13:13
Экономика 19.05.2021 13:13
Реклама