Сбер сообщит, как растут сбережения на вкладах





СберБанк расширил возможности получения клиентами информации о своих сбережениях. Ранее уведомления по вкладам приходили только по операциям: открытие и закрытие, оформление доверенности, списание средств за переводы и снятие наличных.

Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба, теперь клиенты банка смогут получать в реальном времени полную информацию о состоянии своих вкладов через push-и СМС-уведомления: об открытии и закрытии вклада, о внесении и снятии средств, начислении процентов, пролонгации вклада.

Чтобы получать информацию обо всех событиях по вкладу, необходимо подключить услугу «Уведомления» в приложении СберБанк Онлайнили банкомате, отделении банка или обратившись в контактный центр Сбера и включить push-уведомления в настройках профиля в СберБанк Онлайн.

Сергей Широков, Директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка:

«Полная лента уведомлений об операциях по вкладам даёт дополнительные преимущества нашим клиентам — всегда можно вовремя принять финансовые решения, например, продлить вклад или оформить новый с более подходящими условиями».

Напомним, что управлять своими счетами и вкладами можно в СберБанк Онлайн. В мобильном приложении можно узнать любую информацию по вкладу или счёту — от реквизитов до истории списаний и зачислений. Там же клиент может совершать все доступные операции: скачать договор вклада и сохранить его, пополнять вклад или счёт, снимать деньги, скрыть вклад от показа в банкомате или приложении, заказать выписки и справки, изменить способ начисления процентов, закрывать вклад или счёт.



