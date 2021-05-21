Совместный проект eBay и банка «Открытие» увеличил число российских экспортеров на маркетплейсе

Экономика 21.05.2021 13:53
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21.05.2021 13:53
По итогам совместной программы поддержки eBay и банка «Открытие» для малого и среднего бизнеса «Открыты на весь мир», запущенной в 2020 году в разгар пандемии, количество российских экспортеров на маркетплейсе увеличилось более чем на 12 000 предпринимателей и превысило 41 000. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка, согласно статистике*, выручка новых продавцов на платформе выросла на 68% по сравнению с 2019 годом, а общее число товарных объявлений россиян на eBay достигло 1,9 млн.
Илья Кретов, генеральный директор eBay на глобальных развивающихся рынках:
«Итоги первого раунда программы поддержки для российских предпринимателей «Открыты на весь мир» подтолкнули нас на продолжение инициативы. Мы видим, что проект оказался действительно нужным для представителей российского малого и среднего бизнеса во времена кризиса, помог найти новые рынки сбыта и расширить аудиторию. Согласно нашей статистике, около 50% предпринимателей, зарегистрировавшихся и выставивших свои товары на eBay за прошедший год, смогли конвертировать первые листинги в продажу».
В топ экспортных подкатегорий, активно растущих по объему выручки с продаж из России, вошли «Товары для досуга на открытом воздухе» (+293%), «Пазлы» (+272%), «Парфюмерия» (+172%), «Автозапчасти» (+103%) и «Видеоигры» (+86%). Самыми покупаемыми товарами у российских предпринимателей на eBay стали защитные маски, мини-фигурки из коллекций LEGO «Марвел» и «Звездные войны», цветные струны для акустических гитар, кольца с полудрагоценными камнями и наушники. Среди наиболее дорогих продаж зарубежным пользователям оказались медицинское лабораторное оборудование за более чем 25 000 долларов, часы с хронографом Piguet Royal Oak за 20 000 долларов, бульдозер Caterpillar за 15 000 долларов, хоккейная карточка с Ильей Ковальчуком за почти 15 000 долларов и сумка Hermes за 10 000 долларов.
Самыми активными странами-покупателями у участников программы eBay стали США, Германия, Великобритания, Канада и Израиль. Помимо них, продавцы нашли на маркетплейсе клиентов из Японии, Пуэрто-Рико, Мексики, Чили, Новой Зеландии и других удаленных точек планеты. Географическим рекордсменом среди российских селлеров стал предприниматель, продающий коллекционную атрибутику для спортивных фанатов, — он отправил свои товары в 106 различных стран.
Если говорить о региональных лидерах по количеству новых продавцов за год существования программы, помимо Московской и Ленинградской областей, в топ-3 вошли Республика Башкортостан (> 2 200 новых селлеров), Краснодарский край (>880) и Челябинская область (>780).
В преддверии Недели российского предпринимательства eBay и банк «Открытие» запускают второй раунд инициативы «Открыты на весь мир 2.0». Программа направлена на представителей малого и среднего бизнеса, которые решили начать экспортировать с помощью eBay и готовы продавать за рубеж более 100 наименований товаров.
В рамках проекта eBay бесплатно предоставит пакеты услуг стоимостью в тысячи долларов США: после предварительного отбора предприниматели получат бесплатную подписку на сервисы маркетплейса, доступ к обучающей программе экспортных продаж, увеличенные лимиты на листинги, а также возможность получить помощь персонального консультанта.
Надия Черкасова, заместитель председателя правления банка «Открытие»:
«Партнерство банка «Открытие» с одним из крупнейших маркетплейсов мира eBay помогает предпринимателям расширить рынок сбыта и получить для бизнеса «эффект масштаба». Для предпринимателей, которые развивают свой бизнес на eBay, мы создали специальную комплексную программу. Банк «Открытие» предлагает всем новым селлерам два месяца бесплатного обслуживания счета, внешних платежей, переводов физическим лицам и внутрибанковских переводов до 30 июня 2021 года в рамках акции «Выгодное начало». Особо хочу отметить, что мы наблюдаем рост экспортной активности компаний МСБ не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других регионах России. Наши предприниматели успешно адаптировались к ограничениям, вызванным пандемией и ее экономическими последствиям, а мы создаем новые инструменты доя развития бизнеса».
Илья Кретов, генеральный директор eBay на глобальных развивающихся рынках:
«По данным нашего совместного с Data Insight исследования, eBay стал самой популярной площадкой для трансграничной торговли — каждый пятый онлайн-экспортер использует eBay для продаж за рубеж. Кроме того, мы видим ежемесячный прирост новых селлеров из России на маркетплейсе, что лишь убеждает нас в необходимости запуска «Открыты на весь мир 2.0». Уверен, подобные инициативы должны реализовываться регулярно и способствовать развитию экспорта».
Подать заявку на участие в программе можно на странице проекта.
* Статистические данные представлены за период с февраля 2020 года по апрель 2021 года, если не указано иное.
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