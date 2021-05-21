Телеком

МегаФон внедрил «Мобильный ID» для подключения к Wi-Fi в Шереметьево

Телеком 21.05.2021 11:59
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21.05.2021 11:59


МегаФон внедрил сервис «Мобильного ID» в аэропорту Шереметьево. Теперь пассажиры шести терминалов аэропорта могутбыстро и безопасно подключиться к публичной сети Wi-Fi по номеру телефона. Проект реализован в партнерстве с компанией Wi-Fi.Click, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора.
При подключении к Wi-Fi аэропорта страница сервиса Wi-Fi.Click всплывает автоматически. Чтобы подтвердить вход, вместо многоступенчатой авторизации с помощью фотографии паспорта, по sms или звонку, для которого нужно иметь деньги на счету, пассажиру достаточно указать свой номер и нажать на sim-push-уведомление.
«МегаФон первым среди операторов связи реализовал возможность подключения к сервису «Мобильного ID» через свою агрегаторскую платформу: клиенту не нужно заключать соглашения с каждым телеком-оператором по отдельности. При этом сервис будет доступен всем абонентам «большой четверки». Авторизация через «Мобильный ID» упростит и ускорит процесс подключения к Wi-Fi, что актуально для пассажиров аэропорта», – говорит директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.
«Мобильный ID» – современный и безопасный способ авторизации на партнерских ресурсах. Данные пользователя хранятся под надежной защитой в профиле «Мобильного ID» оператора. Команда для уведомления отправляется в зашифрованном формате, расшифровать который можно только индивидуальным ключом сим-карты. Сервис «Мобильный ID» принимает запросы только от зарегистрированных на специальной платформе оператора сайтов и приложений, что делает его безопасным и исключает мошеннические операции. Абонентам услуга предоставляется бесплатно.

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