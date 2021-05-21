В Волгограде воинский эшелон обработали от заражения





Специальную обработку вагонов воинского эшелона для перевозки призывников провели в Волгограде специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе ЮВО, многоуровневой обработке были подвергнуты места для пассажиров, багажные отделения, системы кондиционирования, коридоры, тамбуры, места общего пользования.

Военнослужащие использовали для этого специальный раствор ДТС-ГК, костюмы "Нерехта", войсковые комплекты ДКВ-1. Для обеззараживания вагонов поезда было израсходовано порядка 200 литров дезинфицирующего средства.





Эшелон проследует по Волгоградской, Ростовской Воронежской и Московской областям. Призывникам на сборных пунктах выдали средства дезинфекции рук, влажные салфетки и медицинские маски.

Всего весной с территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов к местам прохождения военной службы будет направлено более 25 тысяч человек.

Отмечается, что призывники могут пройти вакцинацию от COVID-19 по прибытии в места службы. Для этих целей в медицинских учреждениях ЮВО для зарезервировано более 20 тысяч доз вакцины.

Фото: пресс-служба ЮВО