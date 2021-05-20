"Не убивал, а оборонялся": житель Волгоградской области 17 раз ударил приятеля ножом

Расследования 20.05.2021 17:43
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20.05.2021 17:43
Росгвардейцы, следователи и полицейские задержали 30-летнего жителя Камышина по подозрению в убийстве 48-летнего приятеля. Как сообщил ИА "Высота 102" заместитель руководителя следственного отдела по городу Камышин СУ СКР по Волгоградской области Владислав Чернышев, задержанный пытался убедить следователей, что не убивал, а нанес погибшему 17 ножевых ранений в целях самообороны. Половина ранений оказались проникающими. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался несмотря на старания медиков.
Установлено, мужчины вместе выпивали и поссорились. Подозреваемый схватил нож и нанес приятелю 17 колото-резаных ран в различные части тела. Задержанного по решению суда взяли под стражу.
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