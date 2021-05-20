Расследования

"Не убивал, а оборонялся": житель Волгоградской области 17 раз ударил приятеля ножом

Расследования 20.05.2021 17:43
0
20.05.2021 17:43


Росгвардейцы, следователи и полицейские задержали 30-летнего жителя Камышина по подозрению в убийстве 48-летнего приятеля. Как сообщил ИА "Высота 102" заместитель руководителя следственного отдела по городу Камышин СУ СКР по Волгоградской области Владислав Чернышев, задержанный пытался убедить следователей, что не убивал, а нанес погибшему 17 ножевых ранений в целях самообороны. Половина ранений оказались проникающими. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался несмотря на старания медиков.  
Установлено, мужчины вместе выпивали и поссорились. Подозреваемый схватил нож и нанес приятелю 17 колото-резаных ран в различные части тела. Задержанного по решению суда взяли под стражу.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Просторная квартира от застройщика в Кировском районе

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Что грозит за неуплату услуг ЖКХ
Расследования
20.05.2021 21:25
Расследования 20.05.2021 21:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.05.2021 17:29
Расследования 20.05.2021 17:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.05.2021 14:18
Расследования 20.05.2021 14:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.05.2021 12:30
Расследования 20.05.2021 12:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.05.2021 11:11
Расследования 20.05.2021 11:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.05.2021 10:17
Расследования 20.05.2021 10:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.05.2021 19:37
Расследования 19.05.2021 19:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.05.2021 17:57
Расследования 19.05.2021 17:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.05.2021 16:35
Расследования 19.05.2021 16:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.05.2021 16:33
Расследования 19.05.2021 16:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.05.2021 14:38
Расследования 19.05.2021 14:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.05.2021 12:52
Расследования 19.05.2021 12:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.05.2021 12:08
Расследования 19.05.2021 12:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.05.2021 10:48
Расследования 19.05.2021 10:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.05.2021 16:03
Расследования 18.05.2021 16:03
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:25
«Дети, мы вас любим!»: смерть школьницы потрясла жителей города Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:43
"Не убивал, а оборонялся": житель Волгоградской области 17 раз ударил приятеля ножомСмотреть фотографии
17:29
Бывший начальник жд-станции в Волгоградской области поплатился за взяткуСмотреть фотографии
17:24
49 человек задержались в аэропорту Волгограда из-за поломки самолетаСмотреть фотографии
16:46
В Волгограде хозяйка BMW "повесила" на банк кучу штрафов за нарушение ПДДСмотреть фотографии
16:31
В Волгограде решили открыть пришкольные лагеряСмотреть фотографии
16:22
В День Волги Сбер провел акцию по мониторингу состояния рекиСмотреть фотографии
16:19
В Волгограде умер настоятель храмаСмотреть фотографии
15:30
В Волгограде врачи спасают девушку из пронзенного деревом автомобиляСмотреть фотографии
14:38
Жалобу волгоградского «Ротора» на перенос матча соперников отклонилиСмотреть фотографии
14:26
Гостиницу в Волгограде наказали на 100 тысяч за отсутствие рециркуляторовСмотреть фотографии
14:18
Скорая помощь за два дня докатала волгоградскую пенсионерку до комы (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:00
Ипотечный бум привел к опережающему росту спроса на ремонт, риэлторские и клининговые услуги в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:53
Мало дел: в Волгоградской области хотят упразднить три судаСмотреть фотографии
12:40
Региональный центр компетенций Волгоградской области успешно прошел сертификациюСмотреть фотографии
12:34
Мини-парад и дождь из листовок: в Волгоградской области с размахом отмечают 105-летие Алексея МаресьеваСмотреть фотографии
12:30
Дважды не смог: в Волгограде рецидивист осужден на 5 лет за нападения на женщинСмотреть фотографии
12:26
В детском саду в Тракторозаводском районе Волгограда массово заболели детиСмотреть фотографии
11:12
Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению государственных экзаменов в 2021 годуСмотреть фотографии
11:11
Работа для бывших мэров: осужденный экс-глава Михайловки Волгоградской области вернулся в бизнесСмотреть фотографии
10:17
В Волгограде вынесли приговор водителю BMW за нападение на полицейских с металлическим прутомСмотреть фотографии
09:44
Экипаж самолета Boeing ослепили лучом лазерной указки под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:15
В волгоградском павильоне продавали краснокнижную рыбуСмотреть фотографии
20:33
«Это знамение?»: волгоградцев поразил закат с дикой «цветопляской» (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
19:37
Ремень преткновения: инвалида осудили на 2,5 года за смерть пассажирки под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
17:57
Прошла через стекло: обездвиженная волгоградка отсудила у супермаркета 200 тысяч рублейСмотреть фотографии
17:22
Женщина-полковник впервые возглавила районный отдел полиции в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:47
В Волгограде рухнувшая на иномарку ветка покалечила девушку-водителяСмотреть фотографии
16:35
В Волгограде еще один фигурант громкого дела лже-инвалидов предстанет перед судомСмотреть фотографии
16:33
Смертельный дуэт обвиняют в убийстве 17-летней девушки в Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 