49 человек задержались в аэропорту Волгограда из-за поломки самолета





Вылет рейса в Краснодар из Волгограда задерживается на четыре часа из-за поломки самолета Superjet. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе волгоградского аэропорта, задерживается на вылет по техническим причинам рейс 380 авиакомпании "Азимут". 49 пассажиров перемещены в здание терминала. Из Ростова-на-Дону в 18:30 ожидается прибытие резервного самолета.

Рейс 380 в Краснодар стоял по расписанию в 14:55. Теперь вылет перенесен на 19:10.



