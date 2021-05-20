49 человек задержались в аэропорту Волгограда из-за поломки самолета

В Волгограде хозяйка BMW "повесила" на банк кучу штрафов за нарушение ПДД20.05.2021 16:46
В Волгограде решили открыть пришкольные лагеря20.05.2021 16:31
В Волгограде умер настоятель храма20.05.2021 16:19
Гостиницу в Волгограде наказали на 100 тысяч за отсутствие рециркуляторов20.05.2021 14:26
К административной ответственности привлечена гостиница "Апельсин" в Краснооктябрьском районе Волгограда за игнорирование антикоронавирусных требований. Как сообщили ИА "Высота 102" в территориальном управлении Роспотребнадзора, ООО "Нефтехимэко-Сервис", которое осуществляет деятельность по оказанию...