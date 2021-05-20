Экономика

ВТБ: туристическая активность на черноморских курортах в мае оказалась в полтора раза выше, чем на Новый год

Экономика 20.05.2021 16:44
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20.05.2021 16:44


Траты россиян на путешествия и развлечения в Краснодарском крае в первой половине мая, включая праздники, превысили 410 млн рублей – это на 57% больше, чем в первой половине января. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ. Количество транзакций также выросло более чем в полтора раза. При этом расходы на туризм превысили не только рекордные данные января, но и допандемийные показатели, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Если сравнить траты на внутренний туризм в Краснодарском крае с предыдущими годами, то по итогам первой половины мая они оказались в два раза выше, чем в те же дни в допандемийном 2019 году, и многократно превысили значения мая 2020 года, когда в регионе действовал режим самоизоляции. Количество транзакций по всем категориям увеличилось в 2,5 раза к маю 2019 года и в 1,5 раза – к январским каникулам нынешнего.
Расходы на кубанские гостиницы в мае выросли к побившим все рекорды январским праздникам в 1,5 раза и достигли за две недели 177 млн рублей. Количество транзакций выросло на 38%. Спрос на гостиницы региона двукратно превысил допандемийный уровень мая-2019 по объему и на 40% по числу операций. Средний чек брони в отеле превышает 9 тыс. рублей.
Спрос на междугородний транспорт в регионе вырос к январю на 50% – до 56 млн рублей.  Также по сравнению с новогодними каникулами на четверть увеличились расходы в регионе на авиабилеты, туры и круизы — до 21 млн рублей за первую половину мая, рост к значениям допандемийного 2019 года – 14%. В 1,5 раза к январю вырос объем транзакций на АЗС – до 5,1 млн рублей. В несколько раз выросли траты туристов на аренду автомобилей как к началу текущего года, так и к аналогичному периоду 2019 года – до 4,6 млн рублей. Это свидетельствует о росте популярности автопутешествий.
Траты в кафе и ресторанах Кубани составили 144 млн рублей, увеличившись более чем на 80% относительно новогодних недель и превысив в 3 раза результат мая-2019. Сумма покупок в барах выросла на 36% к январским праздникам - до 3 млн рублей.
В целом по стране россияне потратили в первой половине мая на путешествия и развлечения почти 20 млрд рублей, что на 81% больше, чем в первой половине января. Расходы на внутренний туризм на 13% превысили показатели мая-2019, и многократно – мая-2020. Количество транзакций по всем категориям увеличилось на 45% к маю 2019 года и на 57% - к январским каникулам. Более чем двукратный рост к январю продемонстрировали расходы россиян на авиабилеты, туры и круизы – до 3,8 млрд рублей, а также на поезда и автобусы дальнего следования (11 млрд рублей).  Расходы россиян на гостиницы в мае достигли за две недели 780 млн рублей, увеличившись в 1,5 раза к январю-2021 и на 70% к маю-2019. Выручка кафе и ресторанов по стране за этот же период насчитывает 4,8 млрд рублей, что на 74% больше, чем в новогодние недели, и на 42% — чем в мае-2019.
Среди самых востребованных в России направлений внутреннего туризма наибольшие темпы роста относительно января-2021 демонстрируют Алтай, Санкт-Петербург, Москва и города Золотого кольца, где расходы в основных туристических категориях увеличились двукратно. При этом по сравнению с допандемийным маем-2019 лидерами по динамике привлечения спроса российских путешественников, помимо Краснодарского края, стали Алтай (+240%), Калининградская область (+182%) и Иркутская область (+118%).
«Несмотря на рекордный спрос на внутренний туризм в январе, всплеск интереса к путешествиям по России в майские праздники превысил даже новогодние показатели. Это связано как с более комфортным периодом для путешествий по нашей стране, так и с продолжающейся вакцинацией россиян. Также значительную роль сыграла обновленная госпрограмма туристического кешбэка за путешествия по стране, охватывающая более широкий круг участников рынка. По нашим прогнозам, летом интерес россиян к внутреннему туризму также может побить рекорды прошлых лет, в том числе за счет развития туристической инфраструктуры в наиболее популярных направлениях, продленной программы кешбэка и компенсации государством части стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря», – комментирует Владимир Турчин, начальник управления «Развитие технологий эквайринга» ВТБ.
Справка: представленные показатели основаны на данных эквайринговых терминалов ВТБ, расположенных в торгово-сервисных предприятиях, которые находятся на эквайринговом обслуживании ВТБ, и на платежных интернет-страницах этих предприятий

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