Жалобу волгоградского «Ротора» на перенос матча соперников отклонили





Контрольно-дисциплинарный комитет РФС отказал в удовлетворении заявления ФК «Ротор» о применении спортивных санкций. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на только что опубликованную информацию на сайте российского футбольного союза. Причины отказа не называются. Между тем, по данным издания Sport24.ru, КДК просто не стал брать на себя ответственность за правомерность переноса матча «Уфа»-«Арсенал», так как он организовывался РПЛ. А к РПЛ КДК не может применять санкции. Этот вопрос - в компетенции руководства лиги или РФС, говорится в информации спортивного издания.

Напомним, в КДК были направлены претензии «Ротора» в связи с переносом матча. Несмотря на то, что все матчи заключительного тура должны были начаться в 14-00, игра «Уфы» и «Арсенала» была перенесена на 2 часа позже. При этом «Уфа» и «Арсенал» являлись конкурентами волгоградцев в борьбе за выживание. «Ротор», сыграв вничью с «Рубином», потерял место в РПЛ. Руководство волгоградского клуба заявило о нарушении спортивного принципа при организации заключительных матчей. В частности, в клубе попросили КДК дать оценку правомерности переноса встречи 30-го тура РПЛ «Уфа» — «Арсенал» (2:1) с учетом положений п. 6.7 Регламента РПЛ, а также действиям официальных лиц матча, которые осуществляли замеры температуры и принимали решение о переносе игры. Обращение к главе РФС Александру Дюкову с просьбой разобраться в истории со сдвинутым матчем соперников направили ранее и заступившиеся за волгоградскую команду болельщики.



