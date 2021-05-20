Спорт

Жалобу волгоградского «Ротора» на перенос матча соперников отклонили

Спорт 20.05.2021 14:38
0
20.05.2021 14:38


Контрольно-дисциплинарный комитет РФС отказал в удовлетворении заявления ФК «Ротор» о применении спортивных санкций. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на только что опубликованную информацию на сайте российского футбольного союза. Причины отказа не называются. Между тем, по данным издания Sport24.ru,  КДК просто не стал брать на себя ответственность за правомерность переноса матча «Уфа»-«Арсенал», так как он организовывался РПЛ. А к РПЛ КДК не может применять санкции. Этот вопрос - в компетенции  руководства лиги или РФС, говорится в информации спортивного издания. 
Напомним, в КДК были направлены претензии «Ротора» в связи с переносом матча. Несмотря на то, что все матчи заключительного тура должны были начаться в 14-00, игра «Уфы» и «Арсенала» была перенесена на 2 часа позже. При этом «Уфа» и «Арсенал» являлись конкурентами волгоградцев в борьбе за выживание. «Ротор», сыграв вничью с «Рубином», потерял место в РПЛ. Руководство волгоградского клуба заявило о нарушении спортивного принципа при организации заключительных матчей. В частности, в клубе попросили  КДК дать оценку правомерности переноса встречи 30-го тура РПЛ «Уфа» — «Арсенал» (2:1) с учетом положений п. 6.7 Регламента РПЛ, а также действиям официальных лиц матча, которые осуществляли замеры температуры и принимали решение о переносе игры. Обращение к главе РФС Александру Дюкову с просьбой разобраться в истории со сдвинутым  матчем соперников  направили ранее и заступившиеся за волгоградскую команду болельщики.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Просторная квартира от застройщика в Кировском районе

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Что грозит за неуплату услуг ЖКХ
Спорт
16.05.2021 17:59
Спорт 16.05.2021 17:59
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.05.2021 16:21
Спорт 16.05.2021 16:21
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.05.2021 17:13
Спорт 09.05.2021 17:13
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
08.05.2021 09:50
Спорт 08.05.2021 09:50
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.05.2021 22:03
Спорт 07.05.2021 22:03
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.05.2021 16:45
Спорт 07.05.2021 16:45
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.05.2021 16:08
Спорт 01.05.2021 16:08
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.04.2021 10:03
Спорт 25.04.2021 10:03
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.04.2021 18:37
Спорт 24.04.2021 18:37
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.04.2021 08:04
Спорт 19.04.2021 08:04
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.04.2021 18:36
Спорт 17.04.2021 18:36
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.04.2021 08:37
Спорт 13.04.2021 08:37
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.04.2021 16:32
Спорт 10.04.2021 16:32
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.04.2021 11:36
Спорт 10.04.2021 11:36
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.04.2021 16:06
Спорт 03.04.2021 16:06
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:46
В Волгограде хозяйка BMW "повесила" на банк кучу штрафов за нарушение ПДДСмотреть фотографии
16:31
В Волгограде решили открыть пришкольные лагеряСмотреть фотографии
16:22
В День Волги Сбер провел акцию по мониторингу состояния рекиСмотреть фотографии
16:19
В Волгограде умер настоятель храмаСмотреть фотографии
15:30
В Волгограде врачи спасают девушку из пронзенного деревом автомобиляСмотреть фотографии
14:38
Жалобу волгоградского «Ротора» на перенос матча соперников отклонилиСмотреть фотографии
14:26
Гостиницу в Волгограде наказали на 100 тысяч за отсутствие рециркуляторовСмотреть фотографии
14:18
Скорая помощь за два дня докатала волгоградскую пенсионерку до комы (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:00
Ипотечный бум привел к опережающему росту спроса на ремонт, риэлторские и клининговые услуги в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:53
Мало дел: в Волгоградской области хотят упразднить три судаСмотреть фотографии
12:40
Региональный центр компетенций Волгоградской области успешно прошел сертификациюСмотреть фотографии
12:34
Мини-парад и дождь из листовок: в Волгоградской области с размахом отмечают 105-летие Алексея МаресьеваСмотреть фотографии
12:30
Дважды не смог: в Волгограде рецидивист осужден на 5 лет за нападения на женщинСмотреть фотографии
12:26
В детском саду в Тракторозаводском районе Волгограда массово заболели детиСмотреть фотографии
11:12
Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению государственных экзаменов в 2021 годуСмотреть фотографии
11:11
Работа для бывших мэров: осужденный экс-глава Михайловки Волгоградской области вернулся в бизнесСмотреть фотографии
10:17
В Волгограде вынесли приговор водителю BMW за нападение на полицейских с металлическим прутомСмотреть фотографии
09:44
Экипаж самолета Boeing ослепили лучом лазерной указки под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:15
В волгоградском павильоне продавали краснокнижную рыбуСмотреть фотографии
20:33
«Это знамение?»: волгоградцев поразил закат с дикой «цветопляской» (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
19:37
Ремень преткновения: инвалида осудили на 2,5 года за смерть пассажирки под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
17:57
Прошла через стекло: обездвиженная волгоградка отсудила у супермаркета 200 тысяч рублейСмотреть фотографии
17:22
Женщина-полковник впервые возглавила районный отдел полиции в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:47
В Волгограде рухнувшая на иномарку ветка покалечила девушку-водителяСмотреть фотографии
16:35
В Волгограде еще один фигурант громкого дела лже-инвалидов предстанет перед судомСмотреть фотографии
16:33
Смертельный дуэт обвиняют в убийстве 17-летней девушки в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:14
Заподозрили ужасное: дачники вступились за овраг на берегу Волгоградского водохранилища (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:28
В Волгоградской области от коронавируса умерли за год 1226 человекСмотреть фотографии
15:13
Бывший руководитель Росимущества в Волгоградской области может сесть на 10 летСмотреть фотографии
14:38
Организатору экстремисткой организации "СССР" в Волгограде предъявили окончательное обвинениеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 