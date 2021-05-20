



МТС Банк изучил расходы волгоградцев на товары для ремонта и дома в связи с ипотечным бумом на рынке недвижимости в 2020 году. Анализ собственных данных показал, что в первые четыре месяца 2021 года жители региона продолжили улучшать жилищные условия: количество платежей за услуги компаний, занимающихся ремонтом,увеличились в 2,9 раза, клининговых фирм – в 2 раза, риэлторов– на 59%по сравнению с тем же периодом прошлого года. Практически в 2 раза вырос спрос на мебель. Об этом ИА «высота 102» сообщила пресс-служба МТС.

Традиционно конец весны и лето - пора ремонтов, однако рекорды рынка недвижимости 2020 года привели к востребованности ремонтных услуг и товаров для ремонта и дома уже в начале 2021 года.

Запущенная в мае 2020 года льготная ипотека стала мощным драйвером увеличения спроса на рынке первичного жилья и привела к ипотечному буму в стране.По данным кредитного рейтингового агентства «Эксперт РА», россияне побили рекорд 2018 года — банки выдали 1,7 млн ипотечных кредитов на сумму 4,3 трлн рублей.1

Снижение ставок по ипотеке привело к реализации не только отложенного из-за весеннего «локдауна» спроса на жилье, но и подтолкнуло к покупке жилья тех, кто откладывал это решение.По данным ДОМ.РФ, к концу 2020 года в России сформировался дефицит жилья с высокой степенью готовности. На 1 января 2021 года было продано 66% строящегося жилья со сроком ввода в эксплуатацию в 2021 г. В некоторых крупнейших регионах этот показатель достигает 79%.2

Покупка жилья подстегнула в регионе спрос на бытовые товары

Улучшение жилищных условий и приобретение бытовых товаров, новой техники −взаимосвязанные процессы.

В январе-апреле 2021 года наибольший прирост транзакций в торговых точках региона наблюдался на мебель – на 95%, обои и краски – 78%в годовом выражении.Также значительно вырос спрос на бытовое оборудование (плиты, холодильники, посудомоечные и стиральные машины, кондиционеры и т.п.) – 66%, товары для дома – на 52% и строительные материалы – 26%.

Средний чек на большинство рассматриваемых товаров увеличился примерно на 20%, а на мебель и отделочные материалы– на 10%, что свидетельствует о произошедшем росте цен за год. Стоит отметить, что в 2020 году при изучении трат россиян с наступлением дачного сезона аналитики МТС Банка наблюдали снижение среднего чека.3

Методология исследования

Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка в Волгоградской области. Учитывались платежные операции в январе-апреле 2020-2021 годов в специализированных торговых точках, работающих под соответствующими MCC-кодами.