Происшествия 20.05.2021 12:26
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20.05.2021 12:26
Прокуратура Волгоградской области проводит проверку в связи с заболеваемостью воспитанников детского сада №201 в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, вопрос о принятии мер реагирования будет решаться после проверки.
В пресс-службе администрации Волгограда пояснили, что сегодня родители десяти детей из одной группы сообщили воспитателю, что малыши пропустят посещение из-за недомогания. Мамы заявили, что ночью у воспитанников открылась рвота и началась диарея — с похожими симптомами проявляется ротавирусная инфекция. К врачам родители обращаться не стали.
В мэрии уточнили, что нет оснований связывать недомогание детей с питанием в детском саду: еда готовится для всех в пищеблоке, ее ели все 140 воспитанников этого учреждения. При этом симптомы болезни проявились у малышей, посещающих только группу №15, и только у десяти из 17-ти детей. Накануне вечером, когда воспитанников забирали домой, у них не было жалоб на плохое самочувствие.
Организатор питания поставлен в известность о сложившейся ситуации и готов оказывать полное содействие органам санэпиднадзора в выявлении причин этого недомогания. «По запросу будет предоставлена вся необходимая документация по качеству сырья, по качеству продуктов питания, по состоянию здоровья сотрудников пищеблока, — сообщил руководитель компании Александр Стрельников. — Следуя стандартному внутреннему протоколу действий в подобных ситуациях, на экспертизу в независимую лабораторию направлены пробы всего сырья, продуктов, смывы с поверхностей пищеблока. Сотрудники кухни готовы пройти дополнительные медицинские обследования в лицензированном медучреждении».
Сейчас детский сад №201 работает в обычном режиме с соблюдением всех предписаний Роспотребнадзора. В облздраве добавили, что к родителям, чьи дети заболели, направят педиатров на дом, результаты осмотра передадут в надзорные органы.
Напомним, что все предыдущие случаи в детских садах с аналогичными симптомами у детей были связаны не с пищей, а с различными вирусными инфекциями, согласно выводам эпидемиологов.
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