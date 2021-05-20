Экипаж самолета Boeing ослепили лучом лазерной указки под Волгоградом

Происшествия 20.05.2021 09:44
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20.05.2021 09:44
Инцидент произошел накануне поздно вечером после взлета лайнера из аэропорта Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах, в районе поселка Вертячий Городищенского района неизвестный направил в кабину пилотов луч лазерной указки. К счастью, пришествие не повлияло на безопасность полетов. Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа" успешно приземлился в 23:00 в аэропорту "Внуково". По факту случившегося проводится проверка. В авиакомпании "Победа" попросили направить письменный запрос по факту случившегося, но от оперативного комментария отказались.
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